Al menos 23 muertos y ocho desaparecidos tras fuertes lluvias en México

Al menos 23 personas han fallecido y 13 están desaparecidas tras las fuertes lluvias que azotaron México y provocaron numerosas inundaciones, con afectaciones en 31 de los 32 estados del país, según informaron las autoridades este viernes.

Las víctimas mortales se han reportado en los estados de Veracruz (este), Querétaro (centro), Hidalgo (centro) y Puebla (centro).

En Hidalgo, las autoridades han contabilizado 16 personas fallecidas en derrumbes en los municipios de Tenango y Zacualtipán, según informó en una conferencia de prensa el secretario de gobierno, Guillermo Olivares Reyna.

En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta reportó un saldo de al menos cinco personas fallecidas y ocho desaparecidos por deslaves, así como afectaciones en 25 municipios.

A estos 21 fallecimientos se suman a otros dos reportados este viernes por la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, durante la conferencia diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Velázquez indicó que un menor perdió la vida por el deslizamiento de una ladera en Pinal de Amoles, en Querétaro, y un policía murió mientras realizaba operaciones de rescate en las inundaciones en Veracruz.

En Veracruz, el estado con mayores afectaciones, según Velázquez, docenas de personas intentaron resguardarse encima de los techos de edificios y autos en espera de ser auxiliados.

Mujeres, hombres y niños sobre autos, techos de comercios y viviendas e incluso aferrados a árboles fueron la escenas que se vivieron cuando un importante río se desbordó e inundó Poza Rica, una de las principales ciudades del norte de Veracruz.

Las intensas lluvias registradas en las últimas 72 horas, a causa de los ciclones Priscilla y Raymond, provocaron el desbordamiento del Río Cazones, causando inundaciones en amplias zonas del municipio petrolero de Poza Rica, una ciudad ubicada a 270 kilómetros al este de la capital del país.

Si bien las autoridades federales habían alertado de una inminente inundación, la crecida del afluente fue mayor y las corrientes de agua ingresaron a amplías zonas de la ciudad, dejando atrapados a docenas de ciudadanos.

Los propios habitantes difundieron videos en redes sociales donde se observa el ingreso del agua y cómo las víctimas intentaban salvarse, así como el agua cubriendo a autobuses de pasajeros, autos, comercios, edificios y viviendas.

La magnitud de la inundación ha impedido a las autoridades cifrar el número de posibles víctimas o daños en viviendas e infraestructura pública en Poza Rica.

Las intensas precipitaciones pluviales y el crecimiento de los ríos han dejado afectaciones en al menos 48 municipios de Veracruz, principalmente en el norte del estado.

Para atender la emergencia nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que sostuvo una reunión virtual urgente con los gobernadores de los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero.

También estuvieron presentes los titulares de las secretarías de Defensa, Marina, Gobernación, Bienestar, y Comunicaciones y Transportes, además de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Protección Civil.

«Trabajamos para apoyar a la población, abrir caminos y restablecer el servicio eléctrico», señaló la mandataria mexicana en un breve mensaje en X.

