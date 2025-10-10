Enorme explosión en planta militar de Tennessee deja varias personas muertas y desaparecidas

Por Nicquel Terry Ellis, Jason Morris y Caroll Alvarado, CNN

Varias personas murieron y algunas más están desaparecidas tras una explosión en una empresa militar de municiones en Tennessee, según informaron las autoridades locales.

“Tenemos algunas personas fallecidas, podemos confirmar que hay algunas fallecidas”, declaró el sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, en una conferencia de prensa este viernes.

David Stewart, de los Servicios de Emergencia del Condado de Hickman, indicó que la oficina no pudo verificar “la magnitud de los daños ni de las lesiones” en una llamada telefónica realizada esta mañana.

La empresa, Accurate Energetic Systems, LLC, se encuentra aproximadamente a una hora al suroeste de Nashville, Tennessee, en el límite entre los condados de Hickman y Humphreys, según dijo a CNN la Oficina del Sheriff del Condado de Humphreys.

Varias agencias de rescate acudieron al lugar y están trabajando para contener el incendio y evaluar su gravedad, pero actualmente se mantienen alejadas del área inmediata debido a preocupación por explosiones secundarias, indicó la agencia.

Los residentes que viven cerca de las instalaciones afirman haber sentido el impacto de la explosión.

“Pensé que la casa se había derrumbado conmigo dentro”, declaró Gentry Stover a The Associated Press por teléfono. “Vivo muy cerca de Accurate y me di cuenta unos 30 segundos después de despertarme de que tenía que haber sido eso”.

Accurate Energetic Systems, LLC, se especializa en la fabricación de explosivos militares, según la Oficina del Sheriff del Condado de Humphreys.

La página de Facebook de la empresa afirma que fabrica “diversas composiciones de alto poder explosivo y productos especiales para el Departamento de Defensa de EE.UU. y los mercados industriales de EE.UU.”.

La Oficina del Sheriff del Condado de Hickman pide a todos que eviten la zona mientras los servicios de emergencia realizan su trabajo.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.