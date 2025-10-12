¿Quiénes son los rehenes israelíes que Hamas liberó este lunes?

Por CNN

Este lunes, Hamas liberó a los primeros siete rehenes como parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza promovido por Estados Unidos.

Los hermanos mellizos Ziv y Gali Berman fueron secuestrados de su casa en el kibutz Kfar-Aza durante el ataque del 7 de octubre.

Hablando con CNN en febrero de 2025, su madre Liran Berman dijo que otros rehenes que habían sido liberados le contaron a la familia que los hermanos estaban vivos.

Ella dijo que la familia no había recibido ninguna información más allá del hecho de que los hermanos estaban vivos y separados.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos dijo que a Ziv Berman le gusta comenzar sus días con una taza de café y una partida de backgammon y que tiene “una impresionante colección de zapatos”. Dijeron que es aficionado de los programas de realities le encantan las galletas caseras de su mamá.

Eitan Abraham Mor, originario de Kiryat Arba, trabajaba como guardia de seguridad en el festival Supernova cuando fue secuestrado en el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023.

Según los medios israelíes, la última vez que se vio a Mor, que entonces tenía 23 años, fue cuando estaba llevando a otros a un lugar seguro.

Omri Miran fue secuestrado cuando hombres armados de Hamas irrumpieron en la casa de su familia en el kibutz Nahal Oz; tenía 46 años en ese momento.

En abril de 2024, Hamas publicó un video mostrando a Miran junto al rehén estadounidense-israelí Keith Siegel, quien desde entonces ha sido liberado.

La esposa de Miran, Lishay Lavi, y sus hijas Roni y Alma sobrevivieron al ataque.

El soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel Matan Angrest tenía 20 años cuando fue secuestrado por militantes de Nahal Oz durante los ataques de Hamas del 7 de octubre. Ha cumplido 22 años mientras estaba en cautiverio.

Su familia dijo que es un gran aficionado del futbolista Lionel Messi y sueña con ir a Estados Unidos para ver un partido de la NBA.

Dijeron que él y su padre habían planeado hacerse el mismo tatuaje de un león antes de que Matan fuera secuestrado y que su padre terminó por ir a hacerse el tatuaje.

Alon Ohel tenía 22 años cuando fue secuestrado del festival Nova en los ataques de Hamas del 7 de octubre.

Otros rehenes que han sido liberados dijeron que estuvieron retenidos con Ohel durante toda su cautividad, según el Times of Israel.

Según medios israelíes, Ohel es un talentoso pianista que planea estudiar jazz en Tel Aviv.

Su familia llevó un piano amarillo a la plaza de Tel Aviv apodada Plaza de los Rehenes en su honor.

Guy Gilboa-Dalal tenía 22 años cuando fue secuestrado del festival de música Nova durante los ataques de Hamas del 7 de octubre.

Fue llevado junto a su mejor amigo de la infancia, Evyatar David, de 24 años.

Según el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, tiene una profunda pasión por la cultura japonesa, ha aprendido el idioma por sí mismo y sueña con visitar el país.

En febrero de 2025, Hamas filmó a Gilboa-Dalal y David viendo cómo liberaban a otros rehenes, publicando el video en Telegram.

El hermano de Gilboa-Dalal, Gal Gilboa-Dalal, dijo a CNN que esto equivalía a una tortura psicológica.

“Hacerles ver cómo podría ser la libertad para ellos y luego cerrar la puerta y arrastrarlos de nuevo al infierno – es horrible”, dijo.

