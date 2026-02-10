Mueren al menos nueve personas en tiroteo masivo en una escuela y una vivienda de Canadá, dice la Policía

Por Lex Harvey, CNN

Al menos nueve personas murieron en un tiroteo masivo en una escuela secundaria y una propiedad residencial en un pueblo rural de montaña en la provincia canadiense de Columbia Británica.

El incidente es el tiroteo escolar más mortífero del país en décadas.

La policía encontró seis personas muertas y docenas heridas cuando respondió a informes de un tirador activo en la escuela en Tumbler Ridge, una ciudad muy unida en el noreste de la provincia, alrededor de la 1:20 p.m. del martes, hora local.

Otra persona murió mientras era trasladada al hospital, informó la Real Policía Montada de Canadá (RCMP).

Dos personas más fueron encontradas muertas en una residencia que se cree está relacionada con el incidente, según el comunicado de la policía.

El presunto tirador también fue encontrado muerto con “lo que parece ser una herida autoinfligida”, informaron las autoridades policiales.

En una alerta de emergencia que se envió a los teléfonos de los residentes, la sospechosa fue descrita como una mujer de cabello castaño que iba con un vestido, según CBC News, afiliada de CNN.

Dos víctimas fueron trasladadas en helicóptero desde la escuela al hospital con lesiones graves o potencialmente mortales. Unas 25 personas más con lesiones leves están siendo atendidas en un centro médico local, según informó la policía.

La policía aún no ha determinado el motivo del tiroteo, indicó el superintendente Ken Floyd, comandante del Distrito Norte, en una conferencia de prensa el martes.

“No estamos en condiciones ahora de entender por qué o qué pudo haber motivado esta tragedia”, señaló Floyd.

“Creo que tendremos dificultades para determinar el ‘por qué’, pero haremos todo lo posible para determinar qué sucedió”, añadió.

Todavía no está claro cuántos de los muertos eran niños o cuáles eran sus conexiones, si las había, con el tirador, según Floyd.

La policía identificó al tirador, pero no revelará detalles por motivos de privacidad, comentó Floyd y se negó a especificar si el tirador era un niño.

Tumbler Ridge es una ciudad rural de aproximadamente 2.400 personas situada al pie de las Montañas Rocosas en el oeste de Canadá, a unos 680 kilómetros (422 millas) de la frontera con Estados Unidos.

La policía no cree que exista ninguna amenaza para la población. La alerta previa que pedía a los residentes que se refugiaran en casa fue levantada a las 17:45 hora local.

Los tiroteos masivos son extraordinariamente raros en Canadá, que tiene leyes de armas mucho más estrictas que Estados Unidos.

Según el proyecto Small Arms Research, hay 121 armas de fuego por cada 100 residentes en Estados Unidos, en comparación con un estimado de 35 armas por cada 100 residentes en Canadá.

Tiroteos escolares de esta magnitud son prácticamente inauditos. En 1989, un hombre armado mató a 14 mujeres en la Escuela Politécnica de Montreal, en una masacre que desató una reflexión nacional sobre la violencia contra las mujeres y condujo a leyes de armas más estrictas.

En Canadá es ilegal comprar un rifle de asalto, la clase de armas utilizada en varios de los tiroteos escolares más letales de Estados Unidos.

La Escuela Secundaria Tumbler Ridge tiene 175 estudiantes de los grados 7 al 12, según el sitio web de la provincia.

El primer ministro de Columbia Británica, David Eby, calificó el tiroteo como una “tragedia devastadora e inimaginable” durante una conferencia de prensa este martes por la noche.

No podemos imaginarnos lo que está pasando la comunidad. Pero sé que nos impulsa a abrazar a nuestros hijos con más fuerza esta noche.

Larry Neufeld, el miembro provincial del parlamento por Peace River South, que abarca Tumbler Ridge, se refirió al tiroteo como un hecho “trágico y profundamente perturbador” en una declaración publicada en redes sociales.

“Esta es una ciudad pequeña y unida, y el impacto de un evento como este lo siente toda la comunidad”, señaló Neufeld.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, expresó en una publicación en X que sus “oraciones y más sentido pésame están con las familias y amigos que han perdido a sus seres queridos en estos horribles actos de violencia”.

Hira Humayun de CNN contribuyó con el reportaje.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.