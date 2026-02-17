4 muertos en choque múltiple de 30 vehículos en Colorado mientras fuertes vientos avivan incendios forestales en las Llanuras

Por Chris Dolce, CNN

Al menos cuatro personas murieron en un choque múltiple en Colorado y se han reportado varios incendios en las Llanuras debido a los fuertes vientos que afectan la región.

El accidente en la Interestatal 25, al sur de Pueblo, Colorado, involucró a más de 30 vehículos, mientras ráfagas de viento de hasta 98 km/h levantaban polvo y tierra, reduciendo la visibilidad y provocando condiciones de “brown out” (visibilidad casi nula por polvo).

Al menos 29 personas fueron trasladadas al hospital con lesiones, según la Patrulla Estatal de Colorado, que no proporcionó detalles sobre la gravedad de las heridas.

Un tramo de cinco kilómetros de la autopista permanece cerrado entre los marcadores de milla 91 y 94, sin una hora estimada de reapertura, informó el Departamento de Transporte de Colorado.

Se prevén los vientos más intensos este martes por la tarde en las zonas más afectadas de las Altas Llanuras.

Estos mismos vientos están generando condiciones críticas para incendios, lo que representa una “situación particularmente peligrosa” en la región.

Un incendio forestal que comenzó este martes por la mañana en el condado de Beaver, Oklahoma, cruzó rápidamente al suroeste de Kansas en pocas horas. Ha consumido unas 15.000 hectáreas hasta la tarde de este martes, de acuerdo con el Servicio Forestal de Oklahoma.

El fuego amenaza al menos a dos comunidades en Kansas. Se están realizando evacuaciones en Englewood y Ashland, según la afiliada de CNN KAKE. Al menos un centro de salud en Ashland, una localidad de unos 700 habitantes, informó en redes sociales que estaba evacuando.

Más al sur, las autoridades emitieron una advertencia de incendio este martes por la tarde en el Panhandle de Texas por un “incendio forestal peligroso” a unos seis kilómetros al este de Goodnight, Texas, que avanzaba hacia el noreste a entre 5 y 8 km/h.

Más de 750.000 personas en partes de cinco estados de las Llanuras enfrentan condiciones de nivel 3, el más alto en la escala de riesgo de incendios: ráfagas de viento de hasta 113 km/h, aire muy seco y abundante vegetación muerta y seca.

“Esta es una situación particularmente peligrosa”, dijo el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en una advertencia de bandera roja. “Si se inician incendios, se propagarán rápidamente y serán extremadamente difíciles de controlar”.

Las ráfagas de viento ya están aumentando en la región y solo incrementarán durante la tarde. Burlington, Colorado, registró una ráfaga de 114 km/h y se han observado ráfagas de más de 96 km/h en el oeste de Kansas y el Panhandle de Oklahoma y Texas.

Incendios forestales pasados que iniciaron en condiciones similares han sido devastadores: el incendio Smokehouse Creek del 2024 en el Panhandle de Texas, el mayor incendio forestal del estado, arrasó con más de 500 estructuras.

Las primeras advertencias de incendio se emitieron a finales de la mañana de este martes y principios de la tarde en el Panhandle de Oklahoma por incendios que se propagaban rápidamente hacia el noreste con fuertes vientos.

El riesgo de incendios alcanzará su punto máximo esta tarde mientras los vientos llegan a su tope y los niveles de humedad descienden a su punto más bajo, entre 10 y 15 %. Las condiciones seguirán siendo peligrosas hasta las primeras horas de la noche, antes de aliviarse durante la madrugada.

Los fuertes vientos de este martes en las Llanuras también están generando algo más que condiciones peligrosas de incendio.

Vehículos de gran tamaño como camiones semirremolques podrían volcarse y cualquier polvo levantado en el aire podría causar baja visibilidad para los conductores. También son posibles cortes de energía dispersos.

Otra tormenta podría levantar más viento e incrementar el peligro de incendio a condiciones críticas, el segundo nivel más alto, mañana por la tarde en el sur de las Altas Llanuras, desde el este de Nuevo México y el oeste de Texas hasta el Panhandle de Oklahoma, suroeste de Kansas y sureste de Colorado.

Eric Zerkel, de CNN, contribuyó a este informe.