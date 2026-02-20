Las 5 cosas que debes saber este 20 de febrero

Por CNN en Español

La Casa Blanca usa una ley desconocida para detener a ciudadanos estadounidenses. Trump analiza sus opciones con respecto a Irán. ¿Cómo fue la caída en desgracia del expríncipe Andrés? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Suscríbete aquí para recibir el newsletter cada mañana en tu correo

🎙 Escucha las 5 cosas de CNN

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves la ley de amnistía para presos políticos tras una semana de negociaciones marcadas por desacuerdos sobre el alcance de la norma, lo que había generado dudas entre organizaciones y familiares sobre si activistas y opositores en el exilio podrían acogerse a ella.

Agentes de inmigración podrán detener a ciudadanos estadounidenses en ciertos casos, según una interpretación legal del artículo 111 del título 18 del Código de EE.UU., que amplía sus facultades. Expertos advierten riesgos de abusos y confusión sobre derechos, mientras las autoridades defienden la medida como parte del control inmigratorio.

El presidente Donald Trump enfrenta una de las decisiones más trascendentales de su segundo mandato mientras ordena el mayor despliegue militar en Medio Oriente en 22 años. Si decide seguir adelante con una acción contra Irán, sus opciones ahora van desde ataques más específicos hasta operaciones sostenidas que podrían durar potencialmente semanas, según fuentes familiarizadas con el tema.

El arresto de Andrew Mountbatten-Windsor el jueves, día de su cumpleaños número 66, es el acontecimiento más reciente en una controversia de años de duración sobre sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Así se desarrolló.

Donald Trump presidió en Washington la primera reunión de su Junta de Paz, que entre otras misiones tiene como objetivo reconstruir y remodelar Gaza tras años de bombardeos israelíes. El encuentro dejó implicaciones de gran alcance sobre cómo la Casa Blanca maneja los conflictos internacionales.

¿En qué competencia de los Juegos Olímpicos de Invierno consiguió España una medalla de oro después de 54 años?

A. Esprint masculino de esquí de montaña.

B. Curling.

C. Patinaje de velocidad.

D. Snowboard.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

La isla con un “bosque” climatizado que ayuda a combatir el calor extremo en Qatar

En la isla Gewan —la más reciente incorporación a un archipiélago artificial frente a la costa de la capital, Doha— los visitantes pueden pasear cómodamente al aire libre en pleno día de verano gracias a una innovación sorprendente: un “bosque” con aire acondicionado.

“House of the Dragon” promete batallas épicas en el nuevo tráiler de la tercera temporada

HBO difundió este jueves el primer tráiler de la tercera temporada de “House of the Dragon” y mostró escenas de la que se considera será la escena bélica más ambiciosa de la serie: la batalla marítima del Gaznate.

Muere a los 53 años Eric Dane, actor de “Grey’s Anatomy” y “Euphoria”

Eric Dane falleció el jueves “tras una valiente batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA)”, informó su publicista. Dane anunció en 2025 que padecía ELA y desde entonces dedicó sus esfuerzos a abogar por quienes son diagnosticados con esta enfermedad.

6,06 %

La tasa promedio de las hipotecas a 30 años a tipo fijo en EE.UU. fue del 6,06 % durante la semana que finalizó el 15 de enero, según Freddie Mac. La última vez que las tasas de interés para la compra de viviendas habían estado tan bajas fue en septiembre de 2022.

“Soy víctima de un proceso judicial que, a mi criterio y el de vastos sectores de la población, constituye una persecución política bajo la apariencia de un juicio penal”

—Lo dijo el expresidente de Perú Pedro Castillo, quien pide un indulto al nuevo presidente interino, José María Balcázar.

La televisión estatal de Corea del Norte afirma que Kim Jong Un condujo un lanzacohetes con capacidad nuclear

Kim Jong Un, líder de Corea del Norte, se puso al volante de un lanzacohetes múltiple con capacidad nuclear durante una ceremonia celebrada en la capital, Pyongyang, según un video difundido por los medios de comunicación estatales del país, que promocionaron el arma como una de las más potentes de su tipo en el mundo.

👋 Nos vemos el lunes.

🧠 La respuesta del quiz es: A. España volvió a tocar el cielo en unos Juegos Olímpicos de Invierno. El esquiador catalán se proclamó campeón olímpico en la prueba de esprint masculino de esquí de montaña en Milán-Cortina 2026.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.