Advertencias de ventisca para millones de personas ante una gran tormenta de nieve que se dirige a Nueva York y al noreste

Una tormenta de nieve de gran magnitud y alto impacto está a punto de azotar partes del noreste de EE.UU. con ventiscas, fuertes nevadas y vientos fuertes.

El pronóstico ha sido incierto durante días, pero finalmente se ha centrado en una gran tormenta desde el Atlántico Medio hasta Nueva Inglaterra, incluyendo Nueva York, Boston y otras grandes ciudades.

La tormenta se intensificará rápidamente y se convertirá en una bomba ciclónica frente a la costa este a partir del domingo, lo que significa que estamos a solo un día de la llegada de sus peores condiciones.

Avisos de ventisca: millones de personas se encuentran bajo avisos de ventisca, que se extienden desde las costas de Delaware y Nueva Jersey, a través de la ciudad de Nueva York y hacia partes de la costa sur de Nueva Inglaterra. Esta es la primera alerta de ventisca emitida para la ciudad de Nueva York desde 2017.

Nevadas intensas: se podrían acumular 30 centímetros o más de nieve desde cerca o al este de Filadelfia hasta la ciudad de Nueva York y Boston. También caerán varios centímetros de nieve más al sur, en el Atlántico Medio, incluyendo Baltimore.

Se esperan importantes interrupciones de viaje: la nieve llegará al noreste durante el día domingo, pero las peores condiciones se darán desde la noche del domingo hasta el lunes. Viajar será peligroso o imposible, incluso para los desplazamientos del lunes. Es probable que se produzcan importantes interrupciones en los principales aeropuertos de la ciudad de Nueva York, Filadelfia y Boston.

Posibles cortes de electricidad: las ramas de los árboles podrían romperse y es posible que se produzcan cortes de electricidad debido a la nieve intensa y húmeda y a la fuerza de los fuertes vientos con ráfagas de más de 64 km/h.

Se espera un impacto de importante a extremo desde partes de la península de DelMarVa hasta el este de Pensilvania, gran parte de Nueva Jersey, el área triestatal de Nueva York y el sur de Nueva Inglaterra, según el Índice de Severidad de Tormentas Invernales de la NOAA. Esto significa que viajar será peligroso o imposible y se esperan cierres generalizados.

Aún existen algunas diferencias sutiles en la trayectoria pronosticada de la tormenta que podrían aumentar o disminuir los totales de nieve en algunos lugares, pero la tormenta será muy fuerte de todas formas. La mayor cantidad de nieve, potencialmente 30 centímetros o más, probablemente caerá cerca, al este o sureste de la Interestatal 95, desde los alrededores de Filadelfia hasta la ciudad de Nueva York y Boston.

Esta sería la primera tormenta de nieve de más de un metro en el Central Park de la ciudad de Nueva York en poco más de cinco años. Una gran tormenta invernal hace aproximadamente un mes estuvo cerca de esa marca al dejar caer 29 centímetros.

La nieve será intensa y húmeda, del tipo que se adhiere a las ramas de los árboles y a los cables eléctricos. Al combinarse con ráfagas de viento superiores a 64 km/h, las ramas de los árboles podrían romperse y es posible que se produzcan cortes de electricidad dispersos. Se esperan ráfagas aún más fuertes, de hasta 88 km/h, a lo largo de la costa.

Los fuertes vientos empujarán el agua del océano hacia la costa como la marejada ciclónica de un huracán, lo que podría provocar inundaciones costeras de moderadas a localmente importantes desde Delaware y Nueva Jersey hasta Long Island y el sur de Nueva Inglaterra. Se esperan niveles máximos de agua con la marea alta, ya sea a última hora de la noche del domingo o a primera hora de la mañana del lunes.

Todo comenzará durante el día del domingo, cuando se desarrolle lluvia y nieve desde partes de Nueva York hasta el Atlántico Medio. La lluvia se transformará en nieve con la llegada de aire más frío.

Las condiciones empeorarán drásticamente el domingo por la noche y durante la noche a medida que la tormenta se intensifique rápidamente frente a la costa. Fuertes vientos y nieve que caerán a un ritmo de 2,5 cm o más por hora se expandirán hacia el norte desde el Atlántico Medio hasta el sur de Nueva Inglaterra.

El peor momento de la tormenta seguirá azotando zonas desde Filadelfia hasta la ciudad de Nueva York y el sur de Nueva Inglaterra al amanecer del lunes. Viajar será peligroso o imposible en estas zonas, y se esperan ventiscas a lo largo de la costa. La nieve y los fuertes vientos disminuirán de sur a norte durante la tarde. Para el lunes por la noche, la tormenta prácticamente estará remitiendo, pero algunas partes de Nueva Inglaterra aún estarán sufriendo sus últimos efectos.

