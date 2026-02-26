Un ciudadano de EE.UU. murió y otro resultó herido en tiroteo entre una lancha rápida y autoridades cubanas, dice funcionario

Por Jennifer Hansler, CNN

Un ciudadano de EE.UU. murió y otro resultó herido en el tiroteo entre una lancha rápida y autoridades cubanas ocurrido este miércoles, dijo a CNN el jueves un funcionario estadounidense.

El ciudadano de EE.UU. herido está recibiendo tratamiento médico en Cuba, de acuerdo con el funcionario.

Una tercera persona en la lancha tenía una visa K-1, también conocida como “visa de prometido(a)”. Según el funcionario, otras personas a bordo podrían ser residentes legales permanentes en EE.UU., pero eso aún no ha sido confirmado.

De acuerdo con funcionarios cubanos, un total de cuatro personas murieron y otras seis resultaron heridas después de que una lancha rápida registrada en Florida intentara ingresar a aguas cubanas y disparara contra personal fronterizo, lo que derivó en un enfrentamiento a tiros. Las autoridades cubanas los acusaron de intentar “infiltrarse” en el país.

El funcionario estadounidense dijo a CNN que el propietario de la lancha afirmó que la embarcación fue robada por un empleado.

Axios fue el primer medio en informar los detalles sobre los ciudadanos de EE.UU. afectados.

El miércoles, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo que la Embajada de EE.UU. en La Habana estaba trabajando para obtener acceso a quienes iban en la embarcación.

“Vamos a averiguar exactamente qué ocurrió aquí y luego responderemos en consecuencia”, dijo.

Consultado por CNN sobre cómo podría responder EE.UU. si hubiera ciudadanos estadounidenses afectados, Rubio dijo que no especularía.

“Lo que les estoy diciendo es que vamos a averiguar exactamente qué sucedió, quiénes estuvieron involucrados y luego tomaremos una determinación con base en lo que averigüemos”, dijo en una conferencia de prensa en St. Kitts.

