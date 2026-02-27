Israel lanza un ataque contra Irán y declara el estado de emergencia en todo el país

Por Oren Liebermann, CNN

Israel lanzó lo que llamó un “ataque preventivo” contra Irán el sábado por la mañana, según el ministro de Defensa, Israel Katz, y se ha declarado el estado de emergencia en todo el país.

El Gobierno declaró el estado de emergencia ante la expectativa de represalias iraníes con drones y misiles balísticos.

El ataque de Israel contra Irán fue coordinado con Estados Unidos, según declaró a CNN una fuente israelí.

No está claro en esta etapa temprana si fue una acción militar unilateral israelí o si Estados Unidos también participó en el bombardeo.

Los ataques israelíes tuvieron como objetivo misiles balísticos y lanzadores de misiles, que Israel ha considerado una amenaza grave.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.

