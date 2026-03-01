Premios Actor 2026: la lista de ganadores por categorías
Por Dan Heching, CNN
El evento anteriormente conocido como los premios SAG tuvo lugar el domingo. Ahora, es una carrera sin descanso hacia los premios de la Academia el 15 de marzo.
“Sinners”, que tenía cinco nominaciones al comenzar la noche, se llevó dos de los principales galardones. Uno fue para Michael B. Jordan, quien tuvo un doble papel interpretando a gemelos, ganando el premio a la mejor actuación de un actor en un papel principal. La aclamada película híbrida de vampiros y época, dirigida por Ryan Coogler, también ganó por su elenco en conjunto, con un apasionado discurso del nominado a actor de reparto Delroy Lindo.
En el apartado televisivo, la favorita de premios de Apple TV, “The Studio”, lideró las nominaciones con cinco menciones, incluidas las de su protagonista y creador Seth Rogen, junto con Kathryn Hahn, Ike Barinholtz (también conocido como Sal Saperstein) y la fallecida y querida Catherine O’Hara.
Rogen, que poco antes había ganado el domingo por la noche el premio a la mejor actuación de un actor en una serie de comedia, volvió a salir para aceptar el premio correspondiente a la mejor actriz en una serie de comedia, que fue para su difunta coprotagonista de “The Studio”, O’Hara.
“Algo que he estado admirando estas últimas semanas”, dijo Rogen al aceptar el premio en nombre de O’Hara, quien murió en enero, “fue su capacidad de ser generosa, amable y elegante sin minimizar jamás sus propios talentos y su propia capacidad de aportar al trabajo que estábamos haciendo”.
“De verdad demostró que se puede ser un genio y ser amable, y que una cosa no tiene por qué ser a costa de la otra de ninguna manera”, añadió.
“The Studio” también ganó el trofeo al mejor elenco de comedia, mientras que “The Pitt” fue otro gran ganador, al asegurarse tres estatuillas en las categorías de drama, incluido el premio al mejor elenco.
Los premios Actor otorgaron durante la transmisión un premio a la trayectoria a Harrison Ford, estrella de “Indiana Jones” y “Shrinking”, presentado por Woody Harrelson.
A continuación, la lista completa de nominados, con los ganadores indicados en negrita:
Mejor actuación de un elenco en una película
- “Frankenstein”
- “Hamnet”
- “Marty Supreme”
- “One Battle After Another”
- “Sinners” *GANADOR
Mejor actuación de un actor en un papel principal
- Timothée Chalamet, “Marty Supreme”
- Leonardo DiCaprio, “One Battle After Another”
- Ethan Hawke, “Blue Moon”
- Michael B. Jordan, “Sinners” *GANADOR
- Jesse Plemons, “Bugonia”
Mejor actuación de una actriz en un papel principal
- Jessie Buckley, “Hamnet” *GANADORA
- Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”
- Kate Hudson, “Song Sung Blue”
- Chase Infiniti, “One Battle After Another”
- Emma Stone, “Bugonia”
Mejor actuación de un actor en un papel de reparto
- Miles Caton, “Sinners”
- Benicio Del Toro, “One Battle After Another”
- Jacob Elordi, “Frankenstein”
- Paul Mescal, “Hamnet”
- Sean Penn, “One Battle After Another” *GANADOR
Mejor actuación de una actriz en un papel de reparto
- Odessa A’zion, “Marty Supreme”
- Ariana Grande, “Wicked: For Good”
- Amy Madigan, “Weapons” *GANADORA
- Wunmi Mosaku, “Sinners”
- Teyana Taylor, “One Battle After Another”
Mejor actuación de acción de un equipo de especialistas en una película
- “F1”
- “Frankenstein”
- “Mission: Impossible — The Final Reckoning” *GANADOR
- “One Battle After Another”
- “Sinners”
Mejor actuación de un elenco en una serie dramática
- “The Diplomat”
- “Landman”
- “The Pitt” *GANADOR
- “Severance”
- “The White Lotus”
Mejor actuación de un elenco en una serie de comedia
- “Abbott Elementary”
- “The Bear”
- “Hacks”
- “Only Murders in the Building”
- “The Studio” *GANADOR
Mejor actuación de un actor en una serie dramática
- Sterling K. Brown, “Paradise”
- Billy Crudup, “The Morning Show”
- Walton Goggins, “The White Lotus”
- Gary Oldman, “Slow Horses”
- Noah Wyle, “The Pitt” *GANADOR
Mejor actuación de una actriz en una serie dramática
- Britt Lower, “Severance”
- Parker Posey, “The White Lotus”
- Keri Russell, “The Diplomat” *GANADORA
- Rhea Seehorn, “Pluribus”
- Aimee Lou Wood, “The White Lotus”
Mejor actuación de un actor en una serie de comedia
- Ike Barinholtz, “The Studio”
- Adam Brody, “Nobody Wants This”
- Ted Danson, “A Man on the Inside”
- Seth Rogen, “The Studio” *GANADOR
- Martin Short, “Only Murders in the Building”
Mejor actuación de una actriz en una serie de comedia
- Kathryn Hahn, “The Studio”
- Catherine O’Hara, “The Studio” *GANADORA
- Jenna Ortega, “Wednesday”
- Jean Smart, “Hacks”
- Kristen Wiig, “Palm Royale”
Mejor actuación de un actor en una película para televisión o miniserie
- Jason Bateman, “Black Rabbit”
- Owen Cooper, “Adolescence” *GANADOR
- Stephen Graham, “Adolescence”
- Charlie Hunnam, “Monster: The Ed Gein Story”
- Matthew Rhys, “The Beast in Me”
Mejor actuación de una actriz en una película para televisión o miniserie
- Claire Danes, “The Beast in Me”
- Erin Doherty, “Adolescence”
- Sarah Snook, “All Her Fault”
- Christine Tremarco, “Adolescence”
- Michelle Williams, “Dying for Sex” *GANADORA
Mejor actuación de acción de un equipo de especialistas en una serie de televisión
- “Andor”
- “Landman”
- “The Last of Us” *GANADOR
- “Squid Game”
- “Stranger Things”
