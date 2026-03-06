En Colombia, la derecha y la izquierda definen mucho más que el Congreso este domingo

Análisis por Fernando Ramos, CNN en Español

Este 8 de marzo Colombia no solo define la nueva composición del Congreso de la República. Los votantes también podrán pedir un tarjetón adicional para participar en las llamadas consultas interpartidistas, un mecanismo que, aunque opcional para el ciudadano, se ha consolidado como una especie de ‘primarias’ de la elección presidencial.

En una democracia cada vez más fragmentada, con partidos tradicionales en crisis y avalancha de nuevos movimientos políticos, estas votaciones funcionan como un filtro que reduce el abanico de candidatos y mide la fuerza real de las coaliciones.

La Registraduría Nacional, máximo organismo electoral en el país, incluyó en el tarjetón tres coaliciones que agrupan a un total de 16 precandidatos de diferentes vertientes políticas.

“Ellos van a ser definitorios, van a ser árbitros. O salen adelante y le ganan la posta a los candidatos que no van a consultas interpartidistas, como el candidato Iván Cepeda, del partido de izquierda de Gobierno, Pacto Histórico, o el candidato Abelardo de la Espriella, del movimiento político de derecha Defensores de la patria”, dijo a CNN León Valencia, analista político y director de la Fundación Paz y Reconciliación. “Entonces va a depender mucho de cuántos votos saquen y qué impacto tengan. Pero serán jugadores políticos muy importantes, sea porque ganen la posta o porque sirvan para una alianza política obligatoria porque para una eventual segunda vuelta el 21 de junio”, añade.

Las consultas interpartidistas son procesos en los que partidos de afinidad ideológica se agrupan en coaliciones para elegir, mediante voto popular, a un candidato único que los represente en la primera vuelta presidencial el 31 de mayo. Los ganadores adquieren el derecho a aspirar a la presidencia de la república en representación de la coalición y los derrotados no podrán presentarse en esas mismas elecciones.

Los candidatos Cepeda, De La Espriella y Sergio Fajardo, avalado por el partido político Dignidad y Compromiso, que lideran las encuestas de intención de voto, no forman parte de estas consultas. Aunque en el caso del candidato Cepeda, este sí participó el 26 de octubre de 2025 en una consulta interna del partido Pacto Histórico, en la que fue elegido como candidato único de esa colectividad.

El presidente Gustavo Petro dijo que no pedirá el domingo el tarjetón de las consultas. “Yo no voy a votar por ninguna consulta. Hay que cambiar el Congreso de la república”, sostuvo Petro en su cuenta oficial en X.

Para muchos sectores políticos, con este mensaje lo que busca el mandatario es que sus bases políticas no sumen votos a quienes participan de las consultas y, de paso, le hace un guiño electoral al candidato Iván Cepeda. “Es Petro siento Petro, supuestamente los presidentes no pueden participar en política y menos en los días previos a las elecciones. Pero él lo hace ahora y lo ha hecho durante toda su gestión. Petro ha sido un presidente en campaña política permanente”, dijo a CNN el analista político y columnista Álvaro Ayala.

Tanto en el pulso político de las elecciones para escoger a los integrantes del nuevo Congreso, como en las consultas interpartidistas del 8 de marzo, lo que está en juego es hacia dónde se va a mover el péndulo político en medio de una cada vez más aguda polarización de los extremos. Un fenómeno que no solo se registra en Colombia, sino en gran parte del mundo, pero que tiene en América latina un termómetro más que vigente.

“Se define mucho de la región en Colombia en estos momentos. Hay una ola de derechas en el sur del continente, y aquí hay tres grandes países en manos de la izquierda: México, Brasil y Colombia. Y si la derecha gana acá el mapa de la derecha crece mucho en América Latina y creo que esto haría un cambio grande para la región” sostuvo Valencia.

Las consultas interpartidistas se han convertido en un termómetro de la gobernabilidad del futuro presidente. Al coincidir con las elecciones legislativas, las consultas permiten observar la correlación entre la fuerza de un candidato presidencial y el apoyo que sus listas obtienen en el Senado y la Cámara.

“Un presidente sin mayorías en el congreso se enfrenta a un panorama de fuerte oposición en el legislativo para sus poder llevar a cabo sus promesas de Gobierno. Y, aun teniendo mayorías directas o con coaliciones, puede enfrentar muchísimas dificultades y bloqueos como, le ha sucedido al Gobierno del presidente Petro, que comenzó con mayorías y terminó sin apoyos para sus reformas sociales “, explicó Ayala.

En las calles, muchos colombianos no tienen claro cómo funciona el mecanismo, otros muestran apatía por las consultas y hay quienes dicen que van a participar de las votaciones porque están convencidos de que de esa manera van a hacer que su candidato llegue fuerte a la primera vuelta.

“No han dado suficiente información sobre cómo debemos votar el domingo. Con tantos tarjetones uno ya no sabe ni cómo votar”, dijo a CNN Amalia Mendoza, una ama de casa en Bogotá. “Hay que apoyar a quienes pueden sacar al país adelante. Yo creo que uno no se puede dejar llevar por las encuestas. Todavía no hay nada escrito y cualquiera puede ser una sorpresa en la primera vuelta”, sostuvo por otra parte Carlos Paternina, un estudiante de odontología de la Universidad Javeriana.

Las tres consultas que participarán de la contienda el 8 de marzo son la del Frente por la Vida, en la que participan los precandidatos Roy Barreras, Daniel Quintero, Martha Viviana Bernal, Héctor Elías Pineda y Edison Lucio Torres. La Gran Consulta por Colombia en la que participan Vicky Dávila, Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria, Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñaloza. Y la Consulta de las Soluciones, en la que están los precandidatos Claudia López y Leonardo Huertas.

Muchos nombres conocidos en el ámbito político colombiano, otros que hacen su primera aparición en elecciones y varios nombres totalmente desconocidos para la opinión pública. De ellos, saldrán tres nombres que arrancarán el 9 de marzo una carrera frenética para arrebatarle volantes a quienes ya han tomado ventaja en la partida por lograr la presidencia en reemplazo de Petro.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.