El petróleo vuelve a superar los US$ 100 pese a la histórica liberación de reservas de crudo por la continua guerra con Irán

Por John Liu, CNN

El precio del barril de petróleo volvió a superar los US$ 100 durante la madrugada de este jueves, tres días después de haber alcanzado un máximo de cuatro años, mientras que la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán sigue teniendo un impacto histórico en los suministros mundiales de combustible.

El salto se produjo a pesar de que 32 países, incluidos Estados Unidos y otras economías desarrolladas, acordaron el miércoles una liberación récord de petróleo en el mercado mundial.

El crudo Brent, de referencia mundial, rondó los US$ 100 por barril durante la madrugada del jueves, un aumento del 8,7 % en la jornada. Mientras tanto, el WTI, el petróleo de referencia estadounidense, también se disparó un 8,7 %, hasta los US$ 94,8.

Mientras el conflicto en Medio Oriente se prolonga, el Estrecho de Ormuz –una ruta crucial para el transporte de crudo, aproximadamente una quinta parte de la producción diaria mundial– permanece prácticamente cerrado, mientras Irán ataca a los barcos que intentan transitar por la vía.

En respuesta, Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, se ve obligado a redirigir su comercio marítimo a sus puertos occidentales del Mar Rojo para evitar el Estrecho.

Muchos otros países del Golfo también han visto atacada su infraestructura energética y han reducido su producción.

Los precios del petróleo han experimentado una enorme volatilidad desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán hace más de una semana, subiendo a casi US$ 120 por barril para el crudo Brent el domingo antes de enfriarse en los días siguientes.

El miércoles, los países miembros de la Agencia Internacional de Energía acordaron por unanimidad liberar 400 millones de barriles, el mayor uso de reservas de petróleo de emergencia de la historia.

La cantidad récord supera con creces los 182 millones de barriles que salieron al mercado en dos tramos en 2022 cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania.

Pero el repunte de los precios del crudo por encima de los US$ 100 sugiere que la liberación no parece ser suficiente para calmar el nerviosismo de los inversores ante la continua interrupción del suministro de energía causada por el casi cierre del Estrecho de Ormuz.

Queda por ver si el precio se mantendrá por encima de esa barrera en las próximas horas.

Las principales petroleras suelen cubrir sus gastos en el mercado de futuros durante el día.

Las operaciones de petróleo por la noche podrían fluctuar más debido a menores volúmenes de negociación y a la especulación de posiciones por parte de los especuladores, lo que genera turbulencias como la subida a alrededor de US$ 120 el domingo por la noche, que se moderó durante la jornada bursátil posterior en EE.UU.

Hanna Ziady y Nic Robertson de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.