Las 5 cosas que debes saber este 12 de marzo

Los aliados de Irán en América Latina. Rusia asesora a Irán en tácticas con drones, dice fuente a CNN. ¿Qué ocurre en el estrecho de Ormuz? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Analistas advierten de que matar capos del narcotráfico no desmantela el crimen organizado en América Latina. La fragmentación de grupos, su diversificación hacia nuevos negocios, la corrupción estatal y el control de cárceles y fronteras fortalecen redes criminales que se expanden y se adaptan.

Varios barcos fueron blanco de ataques el miércoles en el estrecho de Ormuz, la principal ruta para el envío de crudo desde países ricos en petróleo como Arabia Saudita y Kuwait al resto del mundo. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica informó que había atacado dos buques, uno con bandera de Tailandia y otro con bandera de Liberia.

Irán está por cumplir dos semanas de guerra con Estados Unidos e Israel y, si se le ocurre recurrir a sus aliados en América Latina, muy probablemente no obtendrá más que expresiones de respaldo. Si bien desde principios de este siglo Irán mantuvo alianzas con algunos países de la región, esos lazos se han visto disminuidos este año.

Rusia está ayudando a Irán con tácticas avanzadas de drones empleadas en la guerra en Ucrania para atacar objetivos de Estados Unidos y de países del golfo en Medio Oriente, según un funcionario de inteligencia occidental.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sufrió el miércoles un revés en el Congreso, donde su iniciativa de reforma electoral fue rechazada por la Cámara de Diputados al no alcanzar la mayoría calificada que requieren los cambios a la Constitución. La iniciativa presidencial fue apoyada por los diputados del oficialista partido Morena, pero rechazada por sus dos aliados, los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México.

Real Madrid goleó al Manchester City de Guardiola en una noche consagratoria de Fede Valverde

El Merengue se lució en el Santiago Bernabéu y goleó 3-0 al Manchester City de Pep Guardiola. El uruguayo Federico Valverde tuvo una noche histórica al marcar los tres goles que consumaron una pésima semana para los equipos ingleses de la Premier League de Inglaterra.

Los músicos de “KPop Demon Hunters” y “Sinners” cantarán en la gala de los premios Oscar

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood informó el martes en un comunicado que el trío Huntr/X de la película “KPop Demon Hunters” y la leyenda del blues Buddy Guy, de la cinta “Sinners”, cantarán este domingo en la gala de la edición 98 de los premios Oscar.

Los mosquitos podrían revelar algo muy importante sobre los primeros humanos

Según un nuevo estudio, determinar cuándo los mosquitos cambiaron su preferencia por la sangre humana podría brindar una nueva perspectiva sobre la propagación de los primeros ancestros humanos por el mundo.

400 millones

Los países miembros de la Agencia Internacional de Energía (AIE) decidieron poner a disposición del mercado 400 millones de barriles de petróleo para compensar la pérdida de suministro debido al cierre efectivo del estrecho de Ormuz.

“Considerando que este régimen corrupto ha asesinado a nuestro líder, bajo ninguna circunstancia podemos participar en el Mundial”

—Lo dijo el ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, sobre la imposibilidad de participación de esa selección en el Mundial de la FIFA debido a la guerra en curso con el coanfitrión del torneo, Estados Unidos, e Israel.

Familiares, amigos y seguidores dieron el último adiós a Willie Colón en Nueva York

Familiares, amigos y seguidores de Willie Colón, uno de los músicos más influyentes de la salsa, le dieron el último adiós en Nueva York. El trombonista y compositor, intérprete de canciones como “El gran varón” y “Talento de televisión”, murió el 21 de febrero a los 75 años.

