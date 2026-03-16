Las 5 cosas que debes saber este 16 de marzo: Guerra en Medio Oriente, petróleo en Venezuela, premios Oscar y más

Por CNN en Español

Delcy Rodríguez anuncia una venta millonaria de fueloil. Mientras EE.UU. presiona a Cuba, un Castro conocido como “el Cangrejo” empieza a aparecer públicamente. Todos los ganadores de los premios Oscar. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Hace una semana, el presidente Donald Trump le dijo al Reino Unido que no se molestara en enviar barcos a Medio Oriente porque ya había ganado la guerra contra Irán. Ahora le está pidiendo a su aliado, a otros miembros de la OTAN e incluso a China que envíen buques para abrir el estrecho de Ormuz. El mandatario dio a entender que, si no llegaba la ayuda, el paraguas de defensa estadounidense que rodea a Europa y la cumbre prevista para este mes con el líder chino Xi Jinping podrían estar en peligro. Análisis.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el ingreso de US$ 300 millones a un fondo recién creado para la “protección social”, recursos que se obtuvieron a partir de una “venta extraordinaria” de fueloil, un combustible derivado del petróleo.

Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente de Cuba Raúl Castro, apareció por primera vez el viernes en dos actos públicos junto al presidente Miguel Díaz-Canel, un hecho que, según analistas, plantea interrogantes sobre su cuál es su papel en el liderazgo de Cuba, mientras la isla enfrenta llamados a un cambio de régimen por parte de Estados Unidos. Esto sabemos sobre su posible rol.

El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) pasó en poco más de una década de ser una escisión criminal a convertirse en una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas del mundo, con presencia en casi todo México, operación en Estados Unidos y expansión en al menos 40 países. Especialistas dicen que su crecimiento no fue casual, sino resultado de una combinación de violencia estratégica, alianzas, diversificación criminal y una estructura flexible que le permitió absorber grupos locales.

Esta tormenta lo tiene todo: varios centímetros de nieve y condiciones de ventisca para partes del medio oeste y la región de los Grandes Lagos, vientos capaces de causar cortes de energía y elevar las preocupaciones por condiciones propicias para incendios en las llanuras y las Montañas Rocosas, y tormentas eléctricas que podrían desatar tornados y ráfagas de viento destructivo generalizadas. Mira aquí el pronóstico y las zonas que impactaría.

¿Cuál producción ganó el Oscar a Mejor Película?

A. Hamnet

B. Marty Supreme

C. One Battle After Another

D. Sinners

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

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👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es C: . “One Battle After Another” ganó el Oscar a Mejor Película y se llevó varios galardones durante la ceremonia, incluyendo Mejor Dirección y Guion Adaptado, entre otros. Mira la lista completa de ganadores aquí.

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