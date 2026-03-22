Un vuelo de Air Canada choca contra un vehículo en la pista del aeropuerto LaGuardia

Por Karina Tsui, Martín Goillandeau y Lex Harvey, CNN

Un avión de Air Canada resultó dañado tras colisionar con un vehículo en una pista del aeropuerto LaGuardia de Nueva York este lunes, según video del lugar y audio del control de tráfico aéreo.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) emitió una suspensión de operaciones en tierra en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York debido a una “emergencia de aeronave”.

El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York dijo que respondió a un incidente reportado que involucraba a un avión y un vehículo en la pista del aeropuerto alrededor de las 11:38 p.m. hora local.

El avión era el vuelo 8646 de Air Canada, operado por la aerolínea regional Jazz, según el sitio de seguimiento de vuelos FlightRadar24. La aeronave CRJ-900, fabricada actualmente por Mitsubishi, tiene capacidad para unos 76 pasajeros.

El vuelo despegó del Aeropuerto Internacional Trudeau de Montreal poco después de las 10:30 p.m. hora de Miami y aterrizó en LaGuardia aproximadamente una hora después, según FlightRadar24.

El avión se aproximó a LaGuardia desde el sur tras el vuelo de una hora desde Montreal, y tocó pista en la pista 4. Iba a unos 209 km/h justo antes de impactar contra el vehículo, según el último dato recopilado antes de la colisión por Flightradar24.

El audio del control de tráfico aéreo grabado durante el incidente capta los momentos previos a una colisión reportada entre el avión y el vehículo.

En la grabación, un controlador de tráfico aéreo autoriza a un camión de operaciones a cruzar una pista. Segundos después, el controlador ordena con urgencia al camión que se detenga, antes de decir que ha habido una colisión en el área de maniobras.

“JAZZ 646, veo que colisionaron con el vehículo. Mantengan posición. Sé que no pueden moverse. Los vehículos ya están respondiendo”, se escucha decir a un controlador de tráfico aéreo en un audio captado por el sitio LiveATC.net.

La NTSB dijo a CNN que recibió notificación del incidente, pero no pudo proporcionar más información.

Videos que circulan en redes sociales muestran vehículos de emergencia rodeando la aeronave, cuya cabina del piloto parece estar dañada.

Un reportero de CNN en el lugar alrededor de las 2:00 a.m. hora local dijo que la pista estaba llena de vehículos de emergencia.

Antes, LaGuardia advirtió de interrupciones de vuelos debido a las condiciones meteorológicas, con lluvia ligera y niebla en la zona. Se espera que el aeropuerto permanezca cerrado hasta las 2:00 p.m. hora local de este lunes, según la FAA.

CNN se ha puesto en contacto con la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey y con la FAA.

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