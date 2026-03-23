Agentes de ICE están en los aeropuertos para ayudar a la TSA a aliviar los problemas de viaje. Estas serían sus tareas

Por Elizabeth Wolfe, CNN

En algunos de los aeropuertos más concurridos del país, grupos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) inspeccionaban este lunes lo que parecían interminables filas de seguridad.

Algunos dirigían a los viajeros confundidos, mientras que otros supervisaban en silencio con los pulgares metidos en los costados de sus chalecos tácticos.

Cientos de agentes de ICE fueron desplegados el lunes en 14 aeropuertos como parte de los esfuerzos del Gobierno de Trump para mitigar las dolorosas demoras en los viajes que se han producido a raíz del cierre del Departamento de Seguridad Nacional.

Los pasajeros han tenido que soportar largas esperas y colas que se extendían fuera de los aeropuertos, ya que cientos de empleados de la TSA han renunciado y miles más se han ausentado del trabajo tras semanas sin cobrar.

Pero si bien los agentes del ICE, que reciben un salario, fueron vistos el lunes en Atlanta, Nueva York, Houston, Chicago y otras ciudades, las autoridades han dicho que sus funciones son limitadas: no están capacitados, por ejemplo, para operar los puestos de control de seguridad con poco personal, que a menudo son la causa de las demoras.

En cambio, el responsable de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, declaró que ayudarán con tareas más sencillas, lo que idealmente permitirá que más empleados de la TSA realicen trabajos de seguridad críticos y especializados.

Mientras que en los aeropuertos de Atlanta y Houston se han registrado tiempos de espera de varias horas en los controles de seguridad de la TSA, los viajeros del aeropuerto LaGuardia de Nueva York ni siquiera pudieron acceder a las filas de seguridad hasta el lunes por la tarde, después de que una colisión fatal entre un avión de Air Canada y un camión de bomberos obligara a cerrar el aeropuerto durante la noche.

Mientras los viajeros y equipos de CNN observaban a los agentes federales patrullando varios aeropuertos el lunes, en ocasiones no quedaba claro qué tareas se les habían asignado.

Aun así, Homan afirmó que es posible que más aeropuertos cuenten con la presencia de ICE en los próximos días. Esto es lo que sabemos.

El creciente número de ausencias de los empleados de la TSA ha paralizado los aeropuertos estadounidenses que dependen de estos trabajadores gubernamentales para la seguridad, debido a la alta afluencia de viajeros durante las vacaciones de primavera.

Algunos aeropuertos se han visto obligados a reducir drásticamente el número de controles de seguridad debido a que un número cada vez mayor de empleados de la TSA no se han presentado a trabajar.

En el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, el centro de transporte aéreo más transitado del mundo, el 41 % de los empleados de la TSA (Administración de Seguridad del Transporte) se ausentaron el domingo.

Se registraron cifras similares en el aeropuerto intercontinental George Bush de Houston, donde los pasajeros esperaron en fila hasta cuatro horas al día siguiente.

Más de un tercio también se ausentó el domingo en los aeropuertos de Baltimore, Nueva York y Nueva Orleans.

Aunque los agentes de ICE no están capacitados para realizar controles de seguridad, Homan indicó que podrían liberar a los empleados de la TSA de otras tareas, como la vigilancia de las salidas y el control de multitudes, y permitirles dedicarse a trabajos de control especializados.

“Nuestra función es simplemente ayudar a la TSA a realizar su trabajo en áreas que no requieren su experiencia especializada, como el control con la máquina de rayos X”, declaró Homan a Dana Bash el domingo. Añadió que no se les pedirá a los agentes que realicen tareas para las que no tengan experiencia.

“¿No están capacitados para eso? No lo haremos”, declaró el responsable de la frontera.

Homan señaló que la presencia de agentes de ICE en los aeropuertos no es nueva. “Ya están desplegados en muchos aeropuertos del país”, donde realizan investigaciones criminales y controlan la inmigración, afirmó.

John Pistole, exadministrador de la TSA y exsubdirector del FBI, afirmó que los agentes también podrían reforzar la presencia de seguridad para disuadir a los delincuentes que intenten aprovecharse del caos.

Asimismo, señaló el aumento de la preocupación por la seguridad en el contexto de la guerra en Irán.

“Es de esperar que puedan servir como elemento disuasorio visible para cualquier terrorista potencial que quiera entrar y hacerse un nombre”, mientras todas las miradas están puestas en los aeropuertos estadounidenses, comentó Pistole.

Si bien los principales aeropuertos cuentan con sus propias fuerzas policiales, estas agencias podrían verse desbordadas por la gran afluencia de público, añadió Pistole.

En Atlanta, los agentes de policía municipales que trabajaban en el aeropuerto el lunes declararon a CNN que les habían cancelado sus días libres y que estaban trabajando turnos de 12 horas.

Cuando el presidente Donald Trump anunció el sábado por la tarde que quería que e ICE estuviera presente en los aeropuertos, los funcionarios del DHS se apresuraron a elaborar un plan de despliegue.

Y cuando los agentes llegaron a los aeropuertos el lunes por la mañana, sus funciones a veces no quedaron claras para los observadores.

En el aeropuerto de Atlanta, ICE tenía una presencia visible constante, pero no parecía estar ayudando con los trámites de entrada ni dirigiendo a la multitud, según Ryan Young de CNN.

Un productor de CNN observó un grupo que pareció pasar varias horas conversando entre ellos, deambulando por el aeropuerto y comiendo algo.

Los responsables del aeropuerto de Houston señalaron en un comunicado que sus procedimientos de control de seguridad no sufrirían cambios. Añadieron que “las decisiones relativas al personal de ICE y sus funciones se toman a nivel federal”.

“Han estado prácticamente al margen, sin participar en el procesamiento de los miles de pasajeros que intentan pasar por aquí”, informó Ed Lavandera de CNN desde Houston. “No está del todo claro cómo están ayudando, cómo están aliviando la presión que sufre este aeropuerto”.

Un pasajero que transitaba por el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans comentó que no vio a agentes de ICE ofreciendo ayuda directa, pero que su presencia contribuía a que el proceso de seguridad transcurriera con mayor fluidez.

En ocasiones, vio a agentes orientando a los viajeros que preguntaban adónde debían dirigirse.

“No creo que estuvieran haciendo nada en particular para ayudar, pero simplemente hizo que el proceso pareciera fluir un poco mejor de lo que había visto en las noticias”, declaró James Wold.

Algunos legisladores demócratas han expresado su preocupación de que la presencia de ICE genere nerviosismo entre algunos viajeros y han cuestionado la capacidad de la agencia para brindarles ayuda.

El senador demócrata Cory Booker lamentó el lunes que lo único que ha visto hacer a los agentes es “merodear”.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declaró el lunes que la presencia federal “ayudará a reforzar los esfuerzos de la TSA para mantener la seguridad en nuestros cielos y minimizar las interrupciones en los viajes aéreos”.

Aunque los agentes de ICE asumirán funciones poco habituales al ayudar a los viajeros, no dejarán de lado sus deberes de control de la inmigración, dijo Homan.

“Realizamos controles de inmigración en los aeropuertos constantemente”, declaró Homan a CNN el domingo. “¿Eso va a cambiar? No va a cambiar”.

Trump manifestó el lunes que los agentes federales de inmigración realizarán arrestos de inmigrantes indocumentados, pero matizó que no es su prioridad mientras estén desplegados.

“Les encanta, porque pueden arrestar a los inmigrantes ilegales cuando entran al país. Es un terreno muy fértil, pero no están allí por eso, en realidad están allí para ayudar”, afirmó Trump a los periodistas.

ICE ya había realizado detenciones de inmigrantes en aeropuertos. Justo un día antes de ser enviados para ayudar a la TSA, dos personas fueron arrestadas por agentes federales en el Aeropuerto Internacional de San Francisco.

El DHS informó que ambos se encontraban ilegalmente en Estados Unidos y que tenían una orden de deportación de 2019.

A petición de Trump, los agentes han estado dejando de usar las mascarillas que suelen llevar para proteger su identidad al detener a personas en la calle.

Entre los puntos de controversia sobre la financiación del DHS se encuentra la cuestión de si se debe prohibir a los agentes de inmigración el uso de mascarillas.

El lunes, Trump dijo que apoya que los agentes usen mascarillas, pero que creía que no era una “imagen apropiada” para interactuar con la gente en los aeropuertos.

“Para las funciones en el aeropuerto, les he pedido que se quiten la mascarilla”, indicó Trump. “Y creo que están dispuestos a hacerlo”.

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Con información de Ryan Young, Ed Lavandera, Leigh Waldman, Joel Williams, Aaron Cooper, Sabrina Castro, Priscilla Alvarez, Kit Maher y Alexandra Skores, de CNN.