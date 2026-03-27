Comienza otro fin de semana de muchos viajes en EE.UU. bajo la incertidumbre sobre los salarios de los trabajadores de la TSA

Por Emma Tucker, CNN

En EE.UU. comenzó el fin de semana de vacaciones de primavera particularmente ajetreado con decenas de miles de viajeros que se preparan para largas colas en los aeropuertos de todo el país.

La incertidumbre es alta, incluso cuando el Departamento de Seguridad Nacional prometió que los trabajadores de la Administración de Seguridad del Transporte, la TSA, deberían empezar a recibir sus cheques de pago el lunes después de semanas de cierre parcial del Gobierno.

El presidente Donald Trump emitió el viernes un memorando en el que prometía pagar de inmediato a los trabajadores de la TSA, pero los dirigentes sindicales afirman que existe confusión sobre cómo se implementará la medida.

“Creo que una de las preguntas de los trabajadores es: ‘¿Es esto temporal o la TSA ya cuenta con financiación completa?’”, declaró Johnny Jones, secretario-tesorero del Consejo 100 de la TSA de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales.

El cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha provocado la renuncia de casi 500 empleados de la TSA y que miles más se ausenten del trabajo, ya que muchos tienen dificultades para costear la gasolina, el cuidado de sus hijos, la comida y la vivienda, según informó la agencia.

Los agentes de la TSA han estado haciendo grandes sacrificios para compensar las consecuencias económicas de no haber recibido su salario durante las últimas semanas.

La escasez de personal de la TSA ha provocado largas esperas y colas interminables en los aeropuertos. El viernes, los viajeros esperaron durante horas en los principales aeropuertos de ciudades de todo el país, como Baltimore, Houston, Nueva York y Atlanta.

Estas son las últimas novedades:

Es probable que el cierre del Gobierno continúe: los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron su propio proyecto de ley de financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional el viernes por la noche, tras rechazar un acuerdo consensuado en el Senado con apoyo bipartidista. La versión de la Cámara es una medida a corto plazo que extenderá la financiación para todo el departamento durante ocho semanas. Los demócratas del Senado ya han declarado que el plan republicano de la Cámara no tendrá ninguna posibilidad de ser aprobado.

los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron su propio proyecto de ley de financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional el viernes por la noche, tras rechazar un acuerdo consensuado en el Senado con apoyo bipartidista. La versión de la Cámara es una medida a corto plazo que extenderá la financiación para todo el departamento durante ocho semanas. Los demócratas del Senado ya han declarado que el plan republicano de la Cámara no tendrá ninguna posibilidad de ser aprobado. Despliegue de ICE en aeropuertos: agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fueron desplegados esta semana en 14 aeropuertos de todo el país para paliar la escasez de personal de la TSA y las largas filas y esperas sin precedentes. Sin embargo, sus funciones son limitadas, según informaron las autoridades. Los agentes de ICE han estado verificando la identificación de los viajeros en algunos aeropuertos, vigilando las entradas y salidas, y colaborando con la logística y el control de multitudes, indicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). No obstante, no está claro si el despliegue de agentes de ICE, a petición de Trump, ha tenido un impacto significativo en el aumento de los tiempos de espera.

agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fueron desplegados esta semana en 14 aeropuertos de todo el país para paliar la escasez de personal de la TSA y las largas filas y esperas sin precedentes. Sin embargo, sus funciones son limitadas, según informaron las autoridades. Los agentes de ICE han estado verificando la identificación de los viajeros en algunos aeropuertos, vigilando las entradas y salidas, y colaborando con la logística y el control de multitudes, indicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). No obstante, no está claro si el despliegue de agentes de ICE, a petición de Trump, ha tenido un impacto significativo en el aumento de los tiempos de espera. Financiar a la TSA no solucionará las largas colas de la noche a la mañana: incluso si termina el cierre del Gobierno, podrían pasar días o semanas antes de que los controles de seguridad de los aeropuertos vuelvan a tener su plantilla completa y de que desaparezcan las largas colas, alertaron los líderes sindicales.

incluso si termina el cierre del Gobierno, podrían pasar días o semanas antes de que los controles de seguridad de los aeropuertos vuelvan a tener su plantilla completa y de que desaparezcan las largas colas, alertaron los líderes sindicales. Se acerca un fin de semana de mucho tráfico: mientras los aeropuertos se preparan para un ajetreado fin de semana de vacaciones de primavera, los pasajeros se encontraron con largas filas que se extendían fuera de la terminal. “Nos enfrentamos al 100 % del tráfico de las vacaciones de primavera tratando de pasar por el 50 % o menos de nuestros controles de seguridad de la TSA, así que las cuentas no cuadran”, declaró Jim Szczesniak, director de aviación del Sistema Aeroportuario de Houston, en un video en línea.

mientras los aeropuertos se preparan para un ajetreado fin de semana de vacaciones de primavera, los pasajeros se encontraron con largas filas que se extendían fuera de la terminal. “Nos enfrentamos al 100 % del tráfico de las vacaciones de primavera tratando de pasar por el 50 % o menos de nuestros controles de seguridad de la TSA, así que las cuentas no cuadran”, declaró Jim Szczesniak, director de aviación del Sistema Aeroportuario de Houston, en un video en línea. Trabajadores de la TSA más optimistas : un líder sindical de la TSA se mostró cautelosamente optimista de que los recientes problemas de seguridad en los aeropuertos puedan disminuir pronto, a medida que los líderes del Congreso trabajan para encontrar una solución, declaró a CNN. Los agentes de la TSA llegaron a trabajar el viernes “con mejor ánimo”, según George Borek, delegado sindical de la TSA en Atlanta. “Creo que vamos por buen camino y espero que podamos lograrlo”.

Los trabajadores de la TSA han declarado a CNN que están cada vez más desesperados por obtener ayuda financiera, ya que aproximadamente 61.000 de ellos esperan ansiosamente sus cheques de pago retenidos por el estancamiento legislativo de seis semanas.

Según AFGE, muchos empleados de la TSA viven al día, con un salario promedio de US$ 35.000 al año.

Tatiana Finlay, empleada de la TSA, es solo una de las muchas trabajadoras que tratan de esforzarse para llegar a fin de mes. Se ha visto obligada a pedir prestado el dinero para la gasolina del fondo de regalo de cumpleaños de su hija de 15 años y a racionar su propia comida para que sus tres hijos puedan alimentarse.

“He estado saltándome comidas con la esperanza de que el dinero me rinda más, porque quiero asegurarme de que tengan comida”, declaró Finlay.

Rachel, agente de la TSA y madre que pidió que no se revelara su apellido, describió cómo tuvo que dejar su trabajo para recoger a su hijo y dirigirse directamente al programa WIC y obtener ayuda para su familia. “Tengo que ir a solicitar asistencia del mismo Gobierno para el que trabajo. Y no debería tener que hacerlo”, afirmó.

El agente de la TSA, Jackson Oliver, ha considerado dejar su trabajo, pero recalcó que no lo hace solo por el sueldo y que no se rendirá sin luchar. Ha aceptado un segundo empleo para mantener a su familia, además de compaginar sus estudios a tiempo completo y su formación como piloto sin recibir remuneración.

El apoyo público y sindical durante el cierre ha sido vital para aliviar parte de la carga financiera y emocional de los trabajadores de la TSA, ya que los aeropuertos coordinan campañas de donación de tarjetas de regalo para gasolina y comestibles, bancos de alimentos y otras donaciones.

“Las donaciones de tarjetas de gasolina y tarjetas de regalo están ayudando mucho a la gente a sobrellevar el día a día”, afirmó Oliver.

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Con información de Ryan Young, Chris Youd, Rebekah Riess, Elizabeth Wolfe, Taylor Galgano y Maria Aguilar Prieto, de CNN.