Cómo la muerte por sobredosis de Matthew Perry originó una nueva era de rendición de cuentas para los traficantes de drogas

Por Jack Hannah, CNN

“Soy muy selectivo con la gente… hijos de p**a de la alfombra roja”.

Durante años, Jasveen Sangha, apodada la “reina de la ketamina”, dirigió lo que los fiscales dijeron en un memorando de sentencia que era un “negocio de tráfico de drogas de alto volumen desde su residencia en North Hollywood”. Ella se promocionaba, dicen los fiscales, como una traficante que vendía exclusivamente a clientela de primera línea.

El estilo de vida tenía sus beneficios. Los fiscales dicen que Sangha tenía un origen privilegiado y aun así eligió vender drogas “no por privación financiera, sino por codicia, glamour y acceso”.

Todo cambió el 28 de octubre de 2023, cuando el actor de “Friends” Matthew Perry fue encontrado flotando boca abajo en su jacuzzi en su casa de Pacific Palisades.

La Oficina del médico forense del condado de Los Ángeles enumeró la causa de la muerte como “efectos agudos de la ketamina” y posterior ahogamiento.

Sangha y otros cuatro fueron acusados en agosto de 2024 en relación con la muerte de Perry.

Un año después, Sangha aceptó declararse culpable de cinco cargos penales federales, incluido proporcionar la ketamina que condujo a la muerte de Perry. Su declaración de culpabilidad sigue el camino de los otros cuatro acusados que alcanzaron un acuerdo de culpabilidad con los fiscales federales.

Poco después de la acusación formal contra Sangha, el entonces fiscal de EE.UU. para el distrito central de California, E. Martin Estrada, dijo a los periodistas: “Los acusados hoy en día están plenamente advertidos de que los productos que venden podrían resultar en la muerte de otra persona. Por lo tanto, si estás en el negocio de las drogas y, a pesar de estos riesgos, continúas en el negocio de las drogas, eres impulsado por la codicia a jugarte la vida de otras personas; que quede claro, te haremos rendir cuentas”.

El caso de Perry guarda paralelismos con la muerte relacionada con drogas de Mac Miller en septiembre de 2018. El rapero murió tras una sobredosis accidental de fentanilo, cocaína y etanol.

El lanzador de las grandes ligas Tyler Skaggs murió con altos niveles de opioides en su organismo en 2019. El actor Philip Seymour Hoffman fue encontrado muerto en 2014 con una jeringa en el brazo y una combinación letal de heroína, cocaína, benzodiazepinas y anfetamina en su organismo.

En cada una de estas muertes de celebridades, quienes presuntamente habían suministrado sustancias ilegales fueron arrestados. No todos fueron condenados.

Expertos legales dicen que el énfasis en casos de mayor perfil y los procesos relacionados puede desempeñar un papel crucial para disuadir las actividades ilegales de drogas.

“El énfasis en los casos de alto perfil se debe en gran medida a la visibilidad que aportan al tema, lo que ayuda a arrojar luz sobre las implicaciones más amplias de la crisis de las drogas”, dijo a CNN en agosto de 2024 Andrew Pickett, abogado principal de juicios con sede en Melbourne, Florida.

“Sirven como advertencia tanto para los profesionales que operan en los márgenes de la legalidad como para quienes facilitan el abuso de sustancias”, dijo Pickett.

El aumento de las muertes relacionadas con drogas ha obligado a las fuerzas del orden y a los fiscales de todo el país a ajustar sus tácticas, destinando más personal para atacar agresivamente a traficantes y vendedores.

Incluso la muerte de un cliente no siempre disuade a un vendedor de drogas de detener sus prácticas ilícitas. Josh Campbell, de CNN, se reunió con un agente encubierto para hablar del tema en 2022. Al preguntarle por qué los vendedores comercializarían agresivamente un producto con un alto potencial de matar a sus clientes, el detective del LAPD dijo que ese no es un asunto primordial para los cárteles y quienes venden fentanilo a adolescentes.

“Todo se reduce al dinero, todo se reduce a las ganancias”, dijo. “El objetivo principal del vendedor es engancharte, y si no mueres por ello, entonces eres un cliente mientras vivas”.

Eso parece haber sido el caso con Perry.

Estrada, el fiscal federal, mencionó las batallas de Perry con la adicción, que han estado bien documentadas durante años. El actor publicó unas memorias menos de un año antes de su muerte en las que describía sus luchas durante décadas.

“La investigación reveló que en el otoño de 2023, el Sr. Perry recayó en la adicción y estos acusados se aprovecharon para obtener ganancias para sí mismos”, dijo Estrada en 2024.

Mientras investigaban la muerte de Perry, la Fiscalía de Estados Unidos dijo que descubrieron una red clandestina de médicos y proveedores de drogas que, según afirman, eran responsables de distribuir la ketamina.

La muerte por sobredosis en 2019 de Cody McLaury, un aspirante a entrenador personal, resultó tener una inquietante conexión con Perry. Aunque los dos hombres no se conocían, los fiscales dicen que Sangha era un vínculo en común.

Cuando murió su hermano, Kimberly McLaury le envió un mensaje de texto a la persona que ella cree que le vendió la droga que lo mató: Jasveen Sangha.

Después de que la Policía le devolviera el teléfono de su hermano, McLaury encontró un chat de mensajes con la presunta traficante, que indicaba que su hermano pagó la ketamina a través de Venmo.

“Después de que salió su certificado de defunción, le volví a escribir y le dije: ‘para que lo sepas, la ketamina que le vendiste a mi hermano figura como su causa de muerte’”, dijo a CNN.

McLaury nunca recibió respuesta. “Simplemente asumí que no le importaba”, dijo.

Sangha no fue acusada por la muerte de McLaury, pero los fiscales pidieron al juez que tuviera en cuenta su papel en esa muerte al dictar sentencia.

“Lamentablemente, al igual que la muerte del Sr. McLaury, la muerte del Sr. Perry no modificó la conducta ilegal de la acusada”, dijeron los fiscales.

Aproximadamente dos años y medio después de la trágica muerte de Perry, Sangha comparecerá ante un juez este miércoles, quien determinará su destino.

Sus abogados, Mark Geragos y Alexandra Kazarian, sostienen en el memorando de sentencia que su clienta ha aceptado la responsabilidad por su conducta delictiva “grave”.

“Ha estado detenida desde el 15 de agosto de 2024 y ha aprovechado ese tiempo de manera sabia y productiva, participando en programas y apoyando a otras personas en recuperación”, escribieron los abogados.

Dicen que Sangha “es conocida como una persona compasiva, desinteresada y confiable, que está presente para los demás de maneras significativas”, y piden al juez que imponga una condena de tiempo cumplido, seguida de condiciones apropiadas de libertad supervisada.

Los fiscales federales, sin embargo, sostienen que el castigo debería ser más severo. Piden que Sangha pase los próximos 15 años tras las rejas.

“Eligió las ganancias por encima de las personas, y sus acciones han causado un inmenso dolor a las familias y seres queridos de las víctimas”, dijeron en su memorando de sentencia.

“(Sangha) tuvo la oportunidad de detenerse después de darse cuenta del impacto de su venta de drogas, pero simplemente decidió no hacerlo”.

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Con información de Josh Campbell, Jason Kravarik, Ashley R. Williams, Taylor Romine y Cheri Mossburg, de CNN