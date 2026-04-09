Aumenta la amenaza de inundaciones en Hawai, semanas después de las peores en 20 años

Meteorólogo Dakota Smith

Una potente tormenta de varios días alcanzará su punto álgido entre el jueves y el viernes, azotando a Hawai con intensas lluvias y reavivando una grave amenaza de inundaciones, mientras el estado aún se recupera de las devastadoras inundaciones ocurridas en marzo.

Algunos lugares podrían registrar el equivalente a varios meses de lluvia en solo unos días, por lo que hay una vigilancia de inundaciones vigente para todo Hawai hasta la tarde del viernes, advirtiendo sobre la posibilidad de inundaciones significativas y deslizamientos de tierra. Se espera que la tormenta traiga entre 4 y 8 pulgadas (10 y 20 cms) de lluvia de manera generalizada para la noche del viernes, con cantidades localmente más altas que podrían superar las 10 pulgadas (25 cms).

Las lluvias han estado afectando a todo el estado durante los últimos días, pero las precipitaciones más intensas y generalizadas aún están por llegar. La amenaza de lluvias que provoquen inundaciones aumentará en Kauai y Oahu el jueves, para luego extenderse hacia el este, abarcando el resto del archipiélago desde la noche del jueves hasta el viernes, incluidas Maui y la Isla Grande.

“Prepárense para posibles evacuaciones, esto es lo que anticipamos. Un evento en toda la isla”, dijo el alcalde de Honolulu, Rick Blangiardi, en una conferencia de prensa el lunes. Honolulu activará su Centro de Operaciones de Emergencia este miércoles y los primeros equipos para responder a emergencias serán desplegados en áreas vulnerables antes de la tormenta, añadió.

Los meteorólogos de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Honolulu señalaron que la tormenta de esta semana no era una tormenta Kona —como las dos que provocaron las inundaciones de marzo—, pero que sus efectos serán los mismos. Las tormentas Kona son sistemas meteorológicos de movimiento lento que se forman y se fortalecen al noroeste de las islas. Su lento desplazamiento les permite captar humedad del Pacífico ecuatorial, canalizando una andanada de tormentas de lluvia hacia el estado.

Esta es la tercera tormenta que golpea Hawai desde mediados de marzo. La segunda desencadenó las peores inundaciones del estado en 20 años, y muchas áreas aún se están recuperando. Un pie (30 cms) de lluvia generalizado cayó sobre Oahu del 19 al 24 de marzo, provocando inundaciones catastróficas que motivaron más de 200 rescates y dañaron o destruyeron cientos de propiedades. Partes de Maui sufrieron graves inundaciones y daños por viento debido a la primera tormenta a mediados de marzo.

Las áreas más afectadas siguen siendo vulnerables ante la nueva amenaza de inundaciones, ya que el suelo ya saturado se inundará más rápido y escurrirá hacia los arroyos con mayor rapidez.

“Cada pulgada de lluvia, en lo que a nosotros respecta, ahora es más que una pulgada de lluvia. Simplemente se va acumulando debido a las circunstancias y la gente necesita ser consciente de eso”, señaló Blangiardi.

Las lluvias disminuirán en todo Hawai desde el viernes por la noche hasta el sábado; sin embargo, podría desarrollarse otro episodio de lluvias más intensas entre el domingo y principios de la próxima semana. Los detalles sobre esta próxima ronda de precipitaciones aún son inciertos.

La primera ronda de chubascos de la tormenta comenzó a empapar las islas la tarde del martes y persistió hasta la mañana de este miércoles. Los aguaceros desencadenaron advertencias de inundación repentina para partes de Maui y la Isla Grande.

El agua de la inundación llegó a una vivienda en el distrito de Puna de la Isla Grande la noche del martes, según un informe del Servicio Meteorológico Nacional que citó a la gestión de emergencias. Se han reportado totales de lluvia superiores a medio pie (15 cms) en varios pluviómetros cercanos.

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