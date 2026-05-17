Futbolistas se convierten en los primeros atletas norcoreanos en visitar Corea del Sur en más de 7 años

Por Gawon Bae, Yoonjung Seo y Brad Lendon, CNN

Corea del Sur recibió este domingo a atletas norcoreanos por primera vez en más de siete años, cuando un equipo femenino de fútbol llegó para disputar el campeonato de clubes asiático.

Treinta y nueve jugadoras y miembros del personal del Club de Fútbol Femenino Naegohyang de Pyongyang pasaron rápidamente entre una multitud de medios y seguridad en el Aeropuerto Internacional de Incheon después de que el equipo llegara en un vuelo desde Beijing.

Vestidas elegantemente con blazers y faldas a juego, las jugadoras norcoreanas caminaron directamente hacia su autobús, sin mirar a los grupos pro-unificación reunidos que aclamaban: “Bienvenidas”.

Las jugadoras y el personal permanecieron en silencio y sin mostrar emoción hasta que se cerró la puerta del autobús y partieron hacia Suwon escoltados por la Policía.

La visita del equipo no llega en un momento de relaciones particularmente cálidas entre las dos Coreas. El líder norcoreano, Kim Jong Un, ha afianzado la división de la península coreana en el último mes, revisando la Constitución de la hermética nación para definir a cada país como territorios distintos, mientras elimina una cláusula relacionada con la reunificación.

Mientras tanto, Corea del Norte ha estado promoviendo una larga lista de desarrollos militares, desde nuevos sistemas de misiles, cohetes y artillería hasta nuevos buques de guerra y submarinos.

A pesar del enfoque de línea dura de Corea del Norte, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha intentado mejorar las relaciones a través de la zona desmilitarizada y disminuir las tensiones que prevalecieron bajo su predecesor, Yoon Suk Yeol.

Seúl parece estar adoptando un enfoque discreto ante la semifinal del miércoles en la Liga de Campeones Femenina de la AFC, para la cual más de 7.000 entradas se agotaron rápidamente la semana pasada.

El partido contra el Suwon Football Club Women se jugará en la ciudad del mismo nombre, a unos 40 kilómetros al sur de la capital.

A los 39 norcoreanos, incluidos 27 jugadoras, se les permite permanecer en Corea del Sur durante una semana, en caso de que avancen a la final programada para este sábado en el mismo estadio.

Los otros equipos que compiten en las semifinales esta semana en Corea del Sur son el Melbourne City de Australia y el Tokyo Verdy Beleza de Japón.

Los atletas norcoreanos visitaron por última vez el sur en diciembre de 2018, cuando un equipo conjunto Norte-Sur compitió en las Finales Mundiales de la Federación Internacional de Tenis de Mesa. A principios de ese año, las Coreas formaron un equipo unificado de hockey sobre hielo femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang, en el sur.

Para el partido del miércoles, unas 3.000 entradas fueron compradas por organizaciones civiles que forman el “grupo conjunto de aficionados”.

El programa de fútbol femenino de Corea del Norte está disfrutando de un éxito notable, algo que se cree que complace a Kim.

En Corea del Norte, los deportes no se ven solo como una competencia, sino como una fuente de orgullo nacional. Los medios estatales suelen informar extensamente sobre los éxitos deportivos.

Cuando el equipo de fútbol ganó la Copa Mundial Femenina Sub-20 hace dos años, Kim brindó por la “celebración patriótica”.

Algunas de las jugadoras de Naegohyang estaban en el equipo que levantó ese trofeo, mientras que otras han brillado en la Copa Mundial Sub-17, de la cual Corea del Norte ha ganado las dos ediciones anteriores.

El club no es ajeno a los partidos fuera de Corea del Norte, ya que ha jugado en Myanmar y Laos en la competición actual.

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