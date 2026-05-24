“Masivo” bombardeo ruso con misiles impacta Kyiv tras la orden de represalia de Putin por un ataque ucraniano mortal

Por Tim Lister y Svitlana Vlasova, CNN

Al menos dos personas murieron en uno de los mayores ataques aéreos de Rusia contra Kyiv durante su guerra de más de cuatro años con Ucrania, informaron las autoridades este domingo.

El ataque nocturno contra la capital se produjo después de que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenara represalias por un mortal ataque ucraniano.

Al menos dos personas murieron y más de 62 resultaron heridas durante una noche de ataques que afectaron a varios lugares de la ciudad, desde edificios residenciales y un dormitorio estudiantil hasta un centro de servicio automotriz y un centro comercial, según funcionarios y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

Moscú lanzó 600 drones y 90 misiles contra Ucrania durante la noche, apuntando principalmente a Kyiv, según la Fuerza Aérea de Ucrania, que añadió que las defensas aéreas derribaron 604 de las armas aéreas. El ministro de Relaciones Exteriores, Andrii Sybiha, lo describió como “uno de los mayores” ataques contra la capital.

Zelensky confirmó que Rusia disparó un misil hipersónico “Oreshnik” contra Bila Tserkva, una ciudad en el centro de Ucrania, refiriéndose a una variedad de arma rusa poderosa, y añadió que 83 personas resultaron heridas en todo el país.

“Desafortunadamente, no todos los misiles balísticos fueron derribados. Kyiv sufrió la mayor cantidad de impactos, y fue Kyiv el principal objetivo de este ataque ruso”, dijo este domingo.

Tymur Tkachenko, administrador militar de Kyiv, dijo en una publicación en Telegram que la capital estaba bajo un “ataque masivo con misiles balísticos” e instó a la población a permanecer en refugios.

Zelenskyy hizo referencia a un posible ataque con misiles Oreshnik a primera hora del sábado, y el Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que la Embajada de Estados Unidos en Kyiv había recibido información de que un ataque con misiles podría ocurrir “en cualquier momento” en las próximas horas.

“Nuestros servicios de inteligencia informaron haber recibido datos, incluidos de socios estadounidenses y europeos, sobre preparativos de Rusia para un ataque con el misil Oreshnik. Estamos verificando esta información”, dijo Zelensky en X, y añadió: “Contamos con una respuesta del mundo, y con una respuesta que no sea posterior a los hechos, sino preventiva. Se debe ejercer presión sobre Moscú para que no amplíe la guerra”.

La residente de Kyiv, Nataliia Zvarych, quien se refugió en una estación de metro, relató una noche de “horror”.

“Caminamos bajo las explosiones, vimos cosas volando allá arriba. Fue aterrador, daba miedo, llevamos más de tres horas sentados aquí, escuchando las explosiones allá arriba”, dijo la financiera de 62 años a la agencia de noticias Reuters, denunciando el ataque de Rusia como “horrible”.

Nataliia Shevchenko, profesora de historia en la Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kyiv, instó a una postura más decidida por parte de la comunidad internacional, incluidos los países de la OTAN.

“Aún esperamos que el agresor sea castigado”, dijo la mujer de 49 años, quien también se resguardaba en la estación de metro junto a su hijo, a Reuters.

Las explosiones y advertencias se producen después de que Putin acusara a Ucrania de un acto “terrorista”, afirmando que drones ucranianos atacaron un dormitorio de una universidad en Starobilsk, una ciudad ocupada en el este de Luhansk, el viernes. El presidente de Rusia ordenó al Ministerio de Defensa que elabore propuestas para una respuesta de represalia.

La agencia estatal rusa TASS dijo el sábado que la cifra de muertos por el “ataque con drones ucranianos” contra niños había aumentado a 18, citando al Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia. Se cree que otras tres personas permanecen atrapadas bajo los escombros.

Un balance de ese tipo tras un ataque ucraniano sería muy inusual tan lejos de la línea del frente y sin un objetivo militar evidente.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania rechazaron la afirmación de Putin y acusaron a los medios rusos de difundir “información manipulada” sobre el ataque. Reiteró que golpea “infraestructura militar e instalaciones utilizadas con fines militares”. Las Fuerzas Armadas añadieron que entre los objetivos alcanzados a primera hora del viernes estaba “uno de los cuarteles generales de la unidad ‘Rubicon’ en el área de Starobilsk”.

El prestigioso Centro Rubicon para Tecnologías Avanzadas No Tripuladas ha sido pionero en la tecnología y la puntería de drones rusos desde su creación en 2024.

Ucrania ha intensificado los ataques con drones de largo alcance en las últimas semanas. A principios de esta semana, reivindicó dos bombardeos contra instalaciones militares rusas en territorio ocupado.

Una oleada de ataques alcanzó un campo de entrenamiento de pilotos de drones rusos en la ciudad ocupada de Snizhne, matando al menos a 65 cadetes y a un instructor la noche del miércoles, según el comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania.

Robert Brovdi, comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, afirmó que el ataque tuvo como objetivo un complejo de 2.484 metros cuadrados que albergaba drones, explosivos y un puesto de mando.

Las imágenes publicadas en las redes sociales el miércoles por la noche también mostraban un edificio en llamas en Snizhne, que CNN ha geolocalizado en la misma zona que el campo de entrenamiento de drones.

Otro conjunto de ataques impactó la sede de un servicio de seguridad ruso y un sistema de defensa aérea en la región de Jersón, en la Ucrania ocupada, causando la muerte y heridas a casi 100 rusos, afirmó Zelensky el jueves.

Las afirmaciones ucranianas de cifras tan altas de bajas son inusuales, y CNN no puede verificarlas de forma independiente. CNN ha solicitado comentarios a las autoridades rusas.

Ucrania ha desarrollado un arsenal de drones de medio y largo alcance capaces de realizar ataques en profundidad contra infraestructura militar y energética de Rusia.

Zelensky declaró el sábado que los servicios de seguridad habían atacado “una de las empresas militares e industriales más importantes de Rusia” a 1.700 kilómetros dentro del territorio ruso.

El objetivo era una planta química en la región de Perm, según Zelensky, que suministra diversos productos a las fuerzas armadas rusas. Publicó un video que supuestamente mostraba humo saliendo de las instalaciones.

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Con información de Victoria Butenko, Aleena Fayaz y Max Saltman, de CNN.