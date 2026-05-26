Muere al menos una persona y varias resultan heridas tras implosión en una planta de papel y embalaje en Washington

Por Alisha Ebrahimji, CNN

Se reportaron muertos y heridos tras una implosión relacionada con materiales peligrosos en un gran depósito de productos químicos de tratamiento en una planta de papel y empaques en el estado de Washington, informaron autoridades de bomberos.

Durante una conferencia de prensa, las autoridades solo dijeron que “hubo muertos” relacionados con la implosión y se negaron a compartir más detalles, aunque indicaron que algunas personas siguen desaparecidas.

Al menos 10 personas, incluido un bombero, fueron trasladadas a hospitales de la zona para recibir tratamiento por quemaduras químicas y otras lesiones, informó el departamento.

La implosión ocurrió alrededor de las 7:30 a.m., hora local, en las instalaciones de Nippon Dynawave Packaging Co., después de la ruptura de un tanque que contenía licor blanco, una mezcla química utilizada en el proceso de fabricación de papel, informó el Departamento de Bomberos de Longview.

Las autoridades señalaron que el tanque tiene capacidad para 80.000 galones y estaba aproximadamente al 60 % de su capacidad al momento de la implosión. Agregaron que aún es demasiado pronto para determinar qué causó el incidente.

Un portavoz del PeaceHealth St. John Medical Center dijo a CNN que el hospital recibió inicialmente a nueve pacientes, incluida una persona que murió en el incidente. Dos personas fueron trasladadas a otros centros médicos y otras seis estaban en “condición estable”, según Jim Murez, gerente de comunicaciones del hospital.

No existe una amenaza inmediata para la población, informó el departamento, pero la escena sigue activa y los equipos de emergencia se encuentran en la “fase de recuperación”.

Longview está ubicada a unos 80 kilómetros al norte de Portland y a unos 209 kilómetros al sur de Seattle.

Esta historia fue actualizada con información adicional.

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Con información de Andi Babineau, de CNN