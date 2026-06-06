Tras una búsqueda de varios días, aparece muerto el estudiante estadounidense desaparecido en Japón

Por Rebekah Riess, Chris Boyette y Hanako Montgomery, CNN

Voluntarios de búsqueda y rescate de Japón encontraron el cuerpo de un estudiante de la Universidad de Auburn que desapareció durante unas vacaciones familiares; un trágico desenlace de una intensa búsqueda de varios días por zonas montañosas y boscosas.

James “Weston” Higginbotham, de 20 años, fue hallado sin vida este sábado en las afueras de Kioto, según informó su familia a través de redes sociales. El comunicado no ofrece información sobre cómo murió.

“Nuestra familia está desconsolada al comunicar que Weston fue encontrado sin vida por un grupo voluntario de búsqueda y rescate en una zona montañosa a las afueras de Kioto. El dolor que sentimos es imposible de expresar con palabras”, escribió la familia.

Weston, un apasionado de la naturaleza, desapareció el 29 de mayo tras separarse de sus padres y su hermano para explorar Kioto por su cuenta, luego de haber discutido con su madre debido al uso que ella hacía de ChatGPT —y a los recursos naturales que dicha IA requiere para funcionar— en la organización del viaje.

Utilizando la aplicación Life360 para rastrear su ubicación, sus padres vieron que Weston subió a un tren y visitó varias tiendas. Le enviaron un mensaje de texto preguntándole adónde iba, y poco después se desactivó su ubicación, algo inusual en él, según su madre.

Fue visto por última vez caminando solo por la zona de Yamashina, en un sendero que conducía a una ruta de senderismo en los bosques cercanos.

Dada la ubicación de la cámara cerca del sendero y el amor de Weston por el senderismo, la policía decidió el 2 de junio registrar el bosque, pero se vio obstaculizada por una tormenta que trajo viento y fuertes lluvias a la región esa noche.

Las autoridades expresaron su preocupación por la seguridad de Weston durante la tormenta si hubiera estado en las montañas en ese momento.

La búsqueda policial de 72 horas en la zona densamente boscosa hacia la que se dirigía Weston cuando fue visto por última vez concluyó el viernes, según la familia. En el operativo participaron más de 100 agentes de Policía, unidades caninas y helicópteros.

Este sábado, la familia Higginbotham inició sus propias labores de búsqueda —con la ayuda de residentes locales y un equipo profesional de búsqueda y rescate contratado—, centrándose en áreas de los bosques de Yamashina que la Policía no había rastreado.

Tras el hallazgo del cuerpo de Weston, la familia agradeció a quienes compartieron su historia y ayudaron en la búsqueda.

“La enorme muestra de amabilidad y apoyo nos ha sostenido durante los días más oscuros de nuestras vidas”, escribió la familia. “Gracias por sus pensamientos, oraciones y apoyo. Los necesitaremos ahora más que nunca. Siempre te amaremos, Weston”.

La madre de Weston, Nancy Higginbotham, lo describió como un ferviente protector del medioambiente y un viajero que amaba viajar y disfrutar de la naturaleza.

“Le encantaba salir a caminar por un sendero o hacer una pequeña excursión, sin importar la hora del día”, declaró a Erin Burnett de CNN el viernes. “Eso le divierte mucho”.

Como amante de la naturaleza, Weston también dedicó su vida a protegerla. Esto se convirtió en una prioridad para él hace aproximadamente un año, cuando se hizo vegano. Como estudiante de la Universidad de Auburn, Weston estudiaba ingeniería en sostenibilidad.

Weston siempre se informaba sobre el mundo y leía libros siempre que tenía oportunidad, según contó su madre. En el viaje, Weston llevaba un libro sobre mariposas en el bolsillo trasero.

“Su objetivo en la vida es viajar… e ir a todas estas increíbles montañas y lugares donde pueda sumergirse en diferentes culturas”, dijo Nancy Higginbotham.

Esta historia fue actualizada.

CORRECCIÓN: Una versión anterior de esta historia indicó erróneamente la fecha en que la policía registró por primera vez el bosque.

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Con información de Jessie Yeung, de CNN.