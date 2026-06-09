¿Por qué le llaman a México “El Tri”? ¿Qué significan sus colores?

Por Uriel Blanco, CNN en Español

México es una de las selecciones más reconocidas en los Mundiales, y no es para menos: aunque nunca lo ha ganado, está organizándolo por tercera ocasión (1970, 1986 y 2026) y ha estado en la mayoría de ellos (17 de los 22 hasta ahora disputados, sin contar el que comienza este 11 de junio).

A este equipo también se le conoce ampliamente como “El Tri”. ¿Por qué?

Hay una razón muy sencilla para ello: se le apodó “El Tri” a México debido a los colores de su bandera, que es uno de los tres símbolos patrios del país.

La bandera mexicana es tricolor; es decir, se compone de tres colores principales: verde, blanco y rojo.

Esto es así desde el final de la Independencia de México en 1821, cuando “surgió la necesidad de crear un emblema donde fueran representados los ideales de religión, independencia y unión en tres colores: blanco, verde y rojo”, menciona el gobierno del país.

En febrero de ese año, el coronel Agustín de Iturbide proclamó el Plan de Igual, el cual declaraba al país independiente de la Nueva España. En la declaración de dicho plan, Iturbide llevaba consigo una bandera con los colores verde, blanco y rojo, pero inicialmente fueron líneas diagonales y no verticales como ahora. Eso recién cambió en 1822.

Tanto a la bandera como al Ejército que se conformó tras el plan (ambas cuestiones incluidas en el Plan de Iguala) se le llamaron “trigarantes”, palabra que hacía referencia a las “Tres Garantías” (religión, independencia y unión) que buscaban los bandos de Iturbide y de Vicente Guerrero (principales promovedores del plan independentista).

Iturbide y Juan O’Donojú, jefe político supremo de la entonces Nueva España, firmaron los Tratados de Córdoba el 24 de agosto de 1821, con lo que se reconoció finalmente la independencia.

“España no aceptó los Tratados de Córdoba ni la capitulación que había firmado Juan O‘Donojú; ante esta nueva negativa, el Ejército Trigarante entró triunfante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, dando así por consumada la lucha de independencia, firmando al día siguiente el Acta de Independencia”, añade el gobierno mexicano.

En los orígenes de 1821, los colores de la bandera trigarante tenían el siguiente significado: “el blanco representaba la religión católica; el verde representaba la independencia de México ante España; y el rojo la igualdad y la unión de los mexicanos con los españoles y las castas”, según el gobierno del país.

Los colores se han mantenido hasta ahora, pero no su significado.

Cuando Benito Juárez llegó a la presidencia de México en 1857, se modificó el significado de los colores “como consecuencia de la separación del estado con la iglesia”.

Con el cambio, el verde pasó a representar la esperanza; el blanco, la unidad; y el rojo, la sangre de los héroes nacionales. Estos significados se mantienen en la actualidad.

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