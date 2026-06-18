La distensión con Irán reduce tasas hipotecarias, pero una posible subida de tipos por parte de la Fed ensombrece el panorama

Por Samantha Delouya, CNN

Los estadounidenses que buscan vivienda tuvieron un respiro esta semana cuando las tasas hipotecarias bajaron ligeramente.

La tasa hipotecaria promedio a 30 años a tipo fijo cayó al 6,47 %, esta semana, desde el 6,52 %, de la semana pasada, que estuvo cerca del máximo del año, según datos publicados el jueves por Freddie Mac.

Pero este alivio podría no durar. El miércoles, la Reserva Federal, ahora dirigida por Kevin Warsh, designado por el presidente Donald Trump, indicó que podría considerar un aumento de las tasas de interés a finales de este año en respuesta al reciente repunte de la inflación vinculado a la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán.

La semana pasada, dos informes distintos de la Oficina de Estadísticas Laborales mostraron que la inflación anual alcanzó en mayo su nivel más alto en tres años. Esto se produjo tras la publicación de datos de empleo mejores de lo esperado.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, un factor clave en las tasas hipotecarias, subió después de que los informes generaran preocupación ante la posibilidad de que la inflación sea más persistente de lo que esperaban los inversores. Los rendimientos de los bonos aumentan cuando los precios bajan.

El plan de paz entre Estados Unidos e Irán, anunciado el domingo, calmó brevemente esos temores, generando una caída de los rendimientos durante varios días. Sin embargo, el alivio se desvaneció el miércoles ante el renovado temor a una subida de tipos este año.

“Está claro que estamos en una nueva era y los mercados tardarán un tiempo en determinar cómo reaccionar a la reunión de la Fed de hoy”, declaró Chen Zhao, jefe de Investigación Económica de Redfin, el miércoles. “Pero una cosa es segura: el comité en su conjunto se toma la inflación muy en serio, lo que significa que es poco probable que los tipos hipotecarios bajen mucho en el futuro próximo”.

Muchos compradores de vivienda podrían no estar dispuestos a esperar a que los tipos hipotecarios bajen del 6 %.

Según un informe publicado el miércoles por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, por sus siglas en inglés), las ventas de viviendas pendientes en mayo aumentaron un 3,8 % con respecto al mes anterior y un 4,8 % con respecto al mismo mes del año anterior.

“El repunte de compradores a finales de la primavera, incluso con los tipos hipotecarios sin cambios, es un indicio de la demanda reprimida de vivienda y de la aceptación por parte de los consumidores de tipos hipotecarios superiores al 6 % como la nueva normalidad”, declaró Lawrence Yun, economista jefe de la NAR.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.