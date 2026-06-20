Trump redobla la apuesta contra Meloni: insiste en que ella le pidió una foto en el G7

Por Jennifer Hansler, Barbie Latza Nadeau y Sophie Tanno, CNN

El presidente estadounidense Donald Trump profundizó su disputa con su homóloga italiana, Giorgia Meloni, este sábado, reiterando sus afirmaciones de que ella insistió en tomarse una foto con él durante la cumbre del G7 en Francia esta semana.

“La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, me pidió, una y otra vez, una foto conmigo durante la reunión del G7 en Francia”, escribió Trump este sábado en su plataforma de redes sociales Truth Social, refiriéndose a una líder que ha sido una aliada clave para Europa.

Afirmó que la popularidad de Meloni estaba cayendo en picada, sugiriendo que esto se debía a su negativa a ayudar a Estados Unidos en su conflicto con Irán.

Sin embargo, la líder italiana no tardó en rechazar las declaraciones de Trump, calificando su argumento de absurdo y aconsejando al presidente que centrara su atención en su propia popularidad en lugar de en la de ella.

“Presidente Trump, estos ataques constantes y gratuitos carecen de sentido”, escribió Meloni en Facebook más tarde este mismo sábado. Añadió que su amistad con el líder estadounidense nunca ha contribuido a su popularidad, tal como afirmó el presidente.

La líder derechista afirmó que su popularidad se mantiene gracias a su “capacidad para defender los intereses nacionales de Italia”, razón por la cual, según señaló, denegó a Estados Unidos el acceso a bases militares italianas a principios de este año.

“En cualquier caso, mi popularidad no es asunto suyo”, añadió Meloni. “Le sugiero que se centre en la suya”.

Este es el último revés en la deteriorada relación entre los otrora cercanos líderes y una nueva fractura entre Estados Unidos y sus aliados europeos, tras las tentativas señales de reconciliación observadas en la cumbre del G7 esta semana en Francia.

Las declaraciones de Trump se producen después de que el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, anunciara el viernes la cancelación de su viaje previsto a Estados Unidos, donde tenía previsto reunirse con el secretario de Estado, Marco Rubio, para tratar la disputa.

En una entrevista con la cadena italiana La7, Trump afirmó esta semana que Meloni le había “suplicado” una foto en la cumbre, y que él accedió por lástima, según una traducción al italiano publicada por el medio.

“Me suplicó que me hiciera una foto con ella. Tenía muchísimas ganas de una foto conmigo. No habría accedido, pero me dio pena”, declaró.

Meloni refutó estas declaraciones en un video contundente publicado el viernes por la mañana, afirmando que merecían “una respuesta inmediata”.

“Las declaraciones de Donald Trump son completamente inventadas. Francamente, estoy conmocionada. No entiendo por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus propios aliados, y no es la primera vez que sucede”, dijo en el video publicado en X.

“Solo puedo decir que es una pena que no tenga la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de Estados Unidos, con los líderes con los que, en cambio, parece mucho más complaciente”, continuó.

“Pero hay que recordar una cosa: Italia y yo nunca mendigamos”, dijo Meloni.

Meloni ha encontrado apoyo en los medios italianos. Un medio de extrema derecha publicó este sábado en primera plana el titular: “Trump es un imbécil”.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca y el Departamento de Estado de Estados Unidos para obtener comentarios.

En una entrevista con NBC News el viernes, Trump reiteró sus críticas a Meloni, afirmando: “No la quiero como seguidora porque no estuvo presente —junto con la OTAN— en lo referente al estrecho”, en alusión a la supuesta falta de apoyo durante la guerra con Irán.

No es la primera disputa entre Trump y Meloni. A principios de este año, la líder italiana de derecha calificó de “inaceptables” las críticas de Trump al papa León XIV por su oposición a la guerra contra Irán. Posteriormente, Trump criticó a Meloni y a Italia en general por lo que consideró una falta de apoyo suficiente a Estados Unidos en el conflicto, en el que los líderes europeos han intentado en gran medida mantenerse al margen.

Meloni ha sido considerada la aliada más firme de Trump en Europa occidental, aunque esta relación se ha visto tensa por su negativa a participar en la guerra con Irán.

Desde el inicio del segundo mandato de Trump, la populista y conservadora Meloni captó la atención de Trump y sus asesores, y fue la única líder europea en asistir a su segunda investidura.

Ambos han coincidido en temas como las estrictas políticas migratorias y la soberanía nacional.

En el pasado, Trump ha colmado a Meloni de elogios personales, en contraste con su actitud hostil hacia otros.

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