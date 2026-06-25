¿Qué se sabe de los dos terremotos de 7,5 y 7,2 que sacudieron Venezuela?

Por Michael Rios, Taylor Ward y Jessie Yeung, CNN

La costa norte de Venezuela fue sacudida el miércoles por dos potentes terremotos con apenas un minuto de diferencia, los más fuertes que han azotado el país en más de un siglo.

Se han reportado más de dos docenas de fallecidos y se espera que la cifra aumente, aunque aún no se conoce el alcance total de los daños.

El Gobierno declaró el estado de emergencia mientras los equipos de primera respuesta fueron desplegados por todo el país y otros países se movilizan para enviar ayuda.

Esto ocurre en un momento crítico para Venezuela, que sigue sumida en una crisis política y financiera: está siendo gobernada por un Gobierno interino después de que fuerzas estadounidenses capturaran al presidente Nicolás Maduro a principios de este año, y enfrenta una economía paralizada por años de hiperinflación.

Esto es lo que sabemos hasta ahora.

Un sismo precursor de magnitud 7,2 se produjo cerca de San Felipe, la capital del estado Yaracuy, poco después de las 6:04 p.m., hora de Miami.

Tan solo 40 segundos después, le siguió un sismo mayor de magnitud 7,5, a unos 23 kilómetros (aproximadamente 14 millas) al sureste de Yumare, un pueblo también en el estado Yaracuy, donde se encuentran algunas de las mayores refinerías de petróleo del país.

El miércoles era un día festivo, en el que se celebra a San Juan Bautista y también se conmemora la independencia del país de España, lo que significa que muchas personas pudieron haber estado en casa o en actos públicos.

El sismo fue lo suficientemente fuerte como para sentirse en estados de todo el país, así como en la vecina Colombia, a cientos de kilómetros de distancia.

Videos vistos y geolocalizados por CNN mostraron a residentes aterrorizados evacuando edificios con sus seres queridos y mascotas antes de congregarse en la calle.

Un residente de Caracas que escapó de un edificio dañado dijo: “La escena era como una película de terror”.

Según los Centros de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos, no existe ninguna amenaza de tsunami en curso.

Al menos 32 personas han muerto y 700 han resultado heridas, y se espera que la cifra aumente, declaró la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro.

Decenas de edificios se han derrumbado, siendo el estado costero de La Guaira el más afectado y declarado zona de desastre, informó Rodríguez en un mensaje de video.

“Actualmente estamos llevando a cabo arduas operaciones de rescate para salvar tantas vidas como Dios lo permita. Esto es verdaderamente una tragedia”, indicó.

Numerosos videos geolocalizados por CNN muestran daños extensos en edificios e infraestructura en toda Venezuela, incluyendo la capital, Caracas.

En La Guaira, un gran hotel frente al mar en la ciudad de Macuto quedó reducido a escombros, mientras que en la localidad de Catia La Mar, las imágenes muestran varios edificios derrumbados y rascacielos gravemente dañados.

El Servicio Geológico de Estados Unidos emitió dos alertas rojas a través de su sistema PAGER por los sismos consecutivos, advirtiendo de un probable “alto número de víctimas y daños extensos”.

Añadió que la mayoría de los habitantes de la región viven en estructuras vulnerables a las sacudidas del terremoto.

Según la organización de vigilancia NetBlocks, la conectividad a Internet disminuyó drásticamente en toda Venezuela después de que los terremotos dañaran la infraestructura de energía y telecomunicaciones.

Venezuela ha declarado el estado de emergencia y se ha creado un grupo de trabajo de alto nivel para supervisar las operaciones de búsqueda y rescate, afirmó Rodríguez en su discurso.

El aeropuerto Simón Bolívar, cerca de Caracas, ha cerrado temporalmente tras sufrir daños, añadió.

Las clases escolares se suspenderán en todo el país durante una semana, y los servicios ferroviarios y las actividades no esenciales también se han cancelado temporalmente.

Según el Ministerio de Comunicación e Información, se han desplegado fuerzas de seguridad en todo Venezuela. Asimismo, se ha cortado el suministro directo de gas a ciertos edificios como medida preventiva mientras las autoridades evalúan los daños en las estructuras.

Gobiernos de todo el mundo están enviando equipos de rescate para ayudar en las zonas afectadas, declaró Rodríguez el miércoles.

Venezuela espera recibir rescatistas de Estados Unidos a primera hora del jueves, luego de que el presidente Donald Trump expresara su apoyo, agregó.

También llegarán equipos desde República Dominicana, El Salvador, México y Qatar. Otros países han ofrecido ayuda humanitaria, entre ellos China, Brasil y algunas naciones del Caribe.

Esta noticia se ha actualizado con información adicional.

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Con información de Stefano Pozzebon, Avery Schmitz, Thomas Bordeaux e Ivonne Valdes, de CNN.