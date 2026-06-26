Los terremotos de Venezuela en mapas y gráficos

Por Becky Pinnington, Rosa de Acosta y Annette Choi

Dos fuertes terremotos consecutivos sacudieron Venezuela el miércoles por la noche. Al menos 589 personas fallecieron y 2.980 resultaron heridas, según la presidenta interina, Delcy Rodríguez. Muchas más permanecen desaparecidas y se espera que el número de víctimas mortales siga aumentando.

CNN está dando seguimiento a la situación con mapas, gráficos e imágenes satelitales.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), los dos terremotos corresponden a un fenómeno poco frecuente conocido como “doblete sísmico”. Este ocurre cuando dos sismos de magnitudes similares se producen con muy pocos segundos de diferencia, lo que suele provocar más daños que un solo evento.

En este caso, el terremoto de mayor magnitud, 7,5, ocurrió apenas 39 segundos después de un sismo premonitorio de 7,2. Se trata del terremoto más fuerte registrado en Venezuela en más de un siglo.

Ambos sismos se clasificaron como de gran magnitud y se sintieron tanto en Venezuela como en la vecina Colombia. Se prevé que en los próximos días se reporten daños graves en edificios e infraestructura.

Los países que rodean el mar Caribe son vulnerables a grandes terremotos debido a las placas tectónicas de la región.

Los terremotos se miden por magnitud en una escala logarítmica; por lo tanto, cada aumento de un número entero se traduce en 32 veces más energía liberada por el sismo. Debido a cómo funciona la escala, el segundo terremoto de magnitud 7,5 fue en realidad el doble de grande que el primero, que tuvo una magnitud de 7,2.

Un operativo de búsqueda y rescate continúa en las ciudades afectadas, mientras los equipos de emergencia intentan llegar a las personas que podrían estar atrapadas bajo los escombros de edificios colapsados o dañados.

El estado costero de La Guaira ha sido declarado “zona de desastre” debido a los importantes daños ocasionados. Imágenes satelitales muestran edificios de apartamentos y almacenes colapsados en la zona.

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—Avery Schmitz, Lauren Kent y Kasha Patel de CNN contribuyeron a este reporte.