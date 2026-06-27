Otro gol de Messi: ¿cómo queda la lista de máximos goleadores del Mundial?

Por Federico Leiva, CNN en Español

Lionel Messi agigantó su leyenda con otro gol mundialista, esta vez ante Jordania de tiro libre. El argentino ya suma 19 tantos, tras marcar un doblete ante Austria y un triplete ante Argelia en los primeros partidos de Argentina en el Mundial 2026.

El 10 albiceleste llegó a 19 tantos y superó sobradamente la marca del alemán Miroslav Klose en los Mundiales. El astro argentino, que está en su sexta (y seguramente última) Copa del Mundo, tiene 29 partidos sobre sus espaldas: jugó las ediciones de 2006 (la única donde era habitual suplente), 2010, 2014, 2018, 2022 y ahora la de 2026.

Ahora en segundo lugar quedó Klose, que jugó cuatro Copas del Mundo y anotó en todas: cinco en 2002, igual cantidad en 2006, cuatro en 2010 y dos en 2014. 16 en total.

La tarde del mismo día que Messi superó la marca de Klose, Kylian Mbappé alcanzó al delantero alemán con 16 goles, tras un doblete en el partido de Francia contra Iraq. El temible número “10” de Francia lleva ya dos finales de Mundial seguidas (fue campeón en 2018) y 17 partidos jugados entre su participación en 2018, 2022 y 2026. Tiene solo 27 años, por lo que podría marcar una cifra insuperable.

El doblete ante Senegal generó que Mbappé sea ahora el máximo goleador de la historia de Francia en los Mundiales, dejando atrás los 13 que marcó Just Fontaine. Lo asombroso de Fontaine es que solo jugó una Copa del Mundo, la de Suecia 1958, donde sumó seis partidos, por lo que tiene un promedio de gol de más de dos por encuentro. Una verdadera locura y algo que parece imposible de superar.

El tercer puesto en el ranking lo ocuá Ronaldo Nazário. Ronaldo, de cualidades muy diferentes a Klose, marcó 15 goles en cuatro participaciones en el Mundial, con la particularidad de que se fue sin anotar en 1994. Luego llegaron cuatro goles en 1998, ocho en la coronación de Brasil en 2022 y otros tres en 2006. Lo increíble del brasileño es que solo jugó 19 partidos, por lo que cerró su carrera con un promedio de casi un gol por encuentro.

Por fuera del podio quedó Gerd Müller, autor de 14 tantos con la República Federal de Alemania. Este bestial delantero apenas jugó dos veces el Mundial, en 1970 (10 goles) y 1974 (los otros cuatro), y cerró su carrera con más de un gol por partido de promedio, ya que solo jugó 13 juegos.

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