Un petrolero fue encallado cerca del estrecho de Ormuz mientras Trump se dirigía a la cumbre de la OTAN

Por Lex Harvey

Según la Oficina de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), un buque cisterna fue alcanzado por un proyectil desconocido mientras navegaba cerca del estrecho de Ormuz el lunes.

Según The Wall Street Journal, citando a un funcionario estadounidense anónimo, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) disparó contra dos buques mercantes cerca del estrecho. Axios, citando también a funcionarios estadounidenses anónimos, informó que Irán había disparado misiles contra buques mercantes que transitaban por el estrecho.

La UKMTO informó que el buque se encontraba a ocho millas náuticas al este de Limah, Omán, cuando, según los informes, fue alcanzado en su costado de babor, lo que provocó un incendio. Añadió que no se han reportado víctimas ni impacto ambiental.

El ataque, del que se tiene constancia, tuvo lugar horas antes de que el presidente estadounidense Donald Trump partiera hacia una cumbre de la OTAN de gran importancia en Ankara, Turquía, donde se espera que los líderes discutan la seguridad en el estrecho , y mientras Irán conmemora los funerales de varios días de su asesinado exlíder supremo, el ayatolá Ali Khamenei.

CNN se ha puesto en contacto con el Comando Central de Estados Unidos, que dirige las operaciones militares en Oriente Medio, Asia Central y Meridional, para obtener comentarios al respecto.

Teherán ha suspendido las frágiles negociaciones con Estados Unidos destinadas a alcanzar un acuerdo duradero para poner fin a su conflicto durante las conmemoraciones de varios días en honor a Jamenei, quien falleció en un ataque de Estados Unidos y las fuerzas de Israel en febrero, el primer día de la guerra.

Según Reuters, el lunes Trump declaró a los periodistas que Estados Unidos llegaría a un acuerdo con Irán o “terminaría el trabajo”.

En una publicación en X el martes, junto con fotos de multitudes de dolientes rindiendo homenaje a Jamenei, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, advirtió que las negociaciones para un acuerdo final “no comenzarán si continúan las amenazas”.

Invocó el párrafo 13 del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, que establece que ambas partes deben cumplir varias condiciones antes de poder comenzar a negociar un acuerdo final.

Entre esas condiciones se encuentra el cese de todos los combates, incluso en el Líbano, donde las fuerzas de Israel llevaron a cabo varios ataques el lunes, según informaron los medios estatales libaneses.

Otra condición es que Irán haga todo lo posible por garantizar el paso seguro y libre de los buques comerciales a través del estrecho.

Las autoridades iraníes han utilizado repetidamente el estrecho de Ormuz, por donde transitaba alrededor de una quinta parte del petróleo crudo mundial antes de la guerra, como moneda de cambio.

Teherán ha intentado reforzar su posición de influencia afirmando que los miembros de la tripulación deben obtener permiso para atravesar el estrecho siguiendo las rutas aprobadas por sus funcionarios.

El domingo, la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que su Armada desplegó patrulleras para bloquear la “ruta omaní”, según informaron medios iraníes y un canal de Telegram afiliado a la Guardia Revolucionaria.

El tráfico a través del estrecho se había mantenido constante en los últimos días, pero no estaba aumentando, según una publicación de la UKMTO del domingo, que advertía que persistían los riesgos para los buques que cruzaban esta vía marítima crucial.

“El riesgo sigue siendo menor que durante el período anterior al memorando de entendimiento; sin embargo, la intención y la capacidad de Irán para llevar a cabo acciones hostiles intencionadas persisten, y el entorno sigue justificando una mayor vigilancia a pesar de la ausencia de una escalada reciente”, decía la publicación de la UKMTO, en referencia al memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán.

Según una actualización del lunes de la agencia de seguimiento marítimo MarineTraffic, 108 embarcaciones cruzaron el estrecho entre el viernes y el domingo. Antes de la guerra, un promedio de más de 100 embarcaciones transitaban por el estrecho diariamente.

Con información de Alejandra Jaramillo y Billy Stockwell, de CNN.

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