El Departamento de Estado dice que cometió “un error desafortunado” al etiquetar incorrectamente países en un mapa de África

Por Jennifer Hansler, CNN

El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo este jueves que el uso de un mapa que etiquetaba incorrectamente todos los países identificados en un mapa de África durante una conferencia internacional esta semana fue “un error desafortunado”.

El mapa se mostró durante un evento de la conferencia AIDS 2026 en Río de Janeiro. En él se destacaban seis países del continente: Nigeria, Mozambique, Uganda, Costa de Marfil, Malawi y Camerún. Ninguno fue identificado correctamente mediante las líneas que conectaban los nombres con sus ubicaciones en el mapa. Nigeria, un país con costa, aparecía como una nación sin litoral. Mozambique, ubicado en el sureste del continente, fue mostrado en el Cuerno de África. Costa de Marfil aparecía en el lado equivocado del continente.

Una fotografía del mapa con los errores fue compartida en una publicación de Substack por Emily Bass, especialista en temas relacionados con el sida. Según un análisis de Reuters, el mapa contenía “una marca de agua de inteligencia artificial que indica que fue creado con herramientas de OpenAI”.

Un portavoz del Departamento de Estado dijo este jueves que “este fue un error desafortunado causado por un miembro del equipo que modificó apresuradamente la presentación justo antes de la exposición en la conferencia AIDS 2026”.

“Asumimos toda la responsabilidad por la confusión y la tergiversación que esto causó entre los asistentes, incluidos nuestros socios africanos”, dijo el portavoz.

Desde que el presidente Donald Trump asumió nuevamente el cargo, el Departamento de Estado ha recortado significativamente su financiación para la salud global y ha llevado a cabo una reestructuración que ha causado la pérdida de empleo de un número considerable de expertos de carrera.

Cameron Hudson, exfuncionario del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en inglés) especializado en África, dijo que el error es “un reflejo de lo que ocurre cuando despides a un tercio del Departamento de Estado, eliminas múltiples niveles de burocracia y tienes personal demasiado joven realizando tareas sin la supervisión adecuada”.

“No existe únicamente un ahorro de costos cuando se destruye el personal y la experiencia. Hay un costo real en reputación y eficacia”, escribió en X. “Sospecho que a muchas personas realmente no les importa porque dicen que es África, pero lo mismo está ocurriendo con equipos que intentan negociar acuerdos nucleares con Irán. Eso debería preocuparnos a todos”.

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