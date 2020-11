Cargos de homicidio contra hombre acusado de asesinar a la madre de sus hijos en Desert Hot Springs

Noticias

Asesinato y otros cargos por delitos graves fueron presentados hoy contra un hombre sospechoso de matar a la madre de sus hijos, de 24 años, en Desert Hot Springs.

Jesse Rico Valenzuela, de 28 años, de Desert Hot Springs, fue arrestado el domingo, un día después de que los oficiales fueran llamados a 66789 en la Octava Calle y encontraran muerte a Amina Duro de Desert Hot Springs.

Detalles: Arresto realizado en tiroteos mortales de fin de semana en Desert Hot Springs.

Junto con el asesinato, el acusado es acusado de dos delitos graves de ser un delincuente en posesión de un arma de fuego, junto con un delito menor, cada uno de los que se resisten al arresto, evaden a la policía en un vehículo y violen una orden judicial.

Valenzuela permanece bajo custodia en la cárcel Robert Presley en Riverside en lugar de un millón de dólares de fianza y está programado para ser acusado el viernes a través de una videoconferencia ante un juez en el Centro de Justicia de Banning.

Los oficiales fueron enviados a la dirección de la Octava Calle el sábado pasado a eso de las 7 p.m. a un reporte de una víctima de un disparo. Los oficiales que llegaron encontraron a la víctima sufriendo de una sola herida de bala, y la declararon muerta en la escena unos 30 minutos más tarde, según los oficiales del forense.

No se han dado a conocer detalles adicionales sobre el tiroteo, aunque la policía ha confirmado que el sospechoso y la víctima tenían hijos juntos, según el jefe adjunto de Desert Hot Springs, Steven Shaw.

Shaw dijo que Valenzuela violó una orden judicial que le impedia entrar en contacto con la víctima durante el presunto tiroteo.

Un posible motivo para el tiroteo mortal no ha sido revelado.

El acusado tiene un caso de delito menor no resuelto pendiente del año pasado que involucra acusaciones de violar una orden judicial y cometió abuso conyugal. Además, estaba en libertad condicional en el momento de su arresto derivado de una condena por abuso conyugal de 2018, según los registros de la corte. No quedó claro de inmediato ninguno de los casos en los que intervienen la misma mujer.

Valenzuela tiene otras condenas por delito grave por robo .