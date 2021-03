Adulto mayor en Cathedral City sufre una emergencia médica fatal horas después de recibir la vacuna contra el Covid 19

Noticias



Un hombre de 78 años de Cathedral City murió hoy cuando sufrió una emergencia médica en la Interestatal 10 en Beaumont horas después de recibir la vacuna COVID-19 en un hospital de la Administración de Salud de Veteranos del área.

La llamada inicial al 911 se produjo alrededor de las 2:05 p.m. en la rampa de salida en dirección este de la I-10 Oak Valley Parkway, según la Patrulla de Carreteras de California.

El oficial Matt Napier dijo que la víctima mayor de 70 anos y otra persona se dirigían a casa después de recibir su inyección de COVID-19 cuando su automóvil se averió cerca de Calimesa Boulevard. Pidieron una grúa, que los recogió y continuó hacia el este hacia el Valle de Coachella.

Mientras estaba en tránsito por la I-10, la víctima, que se quedó dormida antes en el viaje, no pudo ser despertada, lo que provocó que el conductor de la grúa se detuviera en Oak Valley Parkway, dijo Napier. A pesar de los intentos de los socorristas por salvarlo, el hombre fue declarado muerto en el lugar. No se dieron a conocer detalles sobre su emergencia médica y su nombre no fue revelado de inmediato.