Muere atropellado hombre en silla de ruedas en Palm Springs

Noticias

Una persona murió después de ser atropellada por un automóvil esta mañana.

La policía respondió a la escena en Sunrise Way entre E Vista Chino y Sandalwood Way alrededor de las 5:30 a.m.

Las autoridades dicen que un hombre en silla de ruedas fue atropellado por un automóvil y murió en el lugar.

El conductor del vehículo permaneció en el lugar y cumplió con los oficiales.

Se reabrieron carreteras Actualmente se está investigando la causa del accidente, pero la policía dice que las drogas y el alcohol no parecen ser un factor.