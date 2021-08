Los hospitales del valle aclaran la nueva política de visitas COVID-19

Noticias

Las nuevas reglas de visitas al hospital entraron en vigencia el miércoles para todos los hospitales de California.

Los visitantes ahora deberán proporcionar un comprobante de vacunación o, alternativamente, una prueba de COVID-19 negativa de las 72 horas anteriores.

La orden de salud pública fue emitida por el Departamento de Salud Pública de California. “Ahora con el aumento de la infectividad y el aumento del número de casos ... estamos preocupados. Y queremos mantener nuestra política en consonancia con el estado ”, dijo el Dr. Euthym Kontaxis, Director Médico, Departamento de Emergencias de Tennity Eisenhower Health. Los hospitales de Valley comenzaron a pedir a los visitantes pruebas de vacunación o un resultado negativo de la prueba de COVID el miércoles por la mañana. "Tenemos un promedio de 200 a 300 visitantes al día ... y solo hemos tenido que rechazar a cuatro personas hoy", dijo Michael Ditoro, director de operaciones de Desert Care Network.

Aquellos que no tengan prueba o un resultado de prueba serán referidos a recursos cercanos. Los hospitales locales dicen que una tarjeta de vacuna física o una copia electrónica será suficiente como "prueba". En cuanto al resultado de la prueba COVID-19, dicen que se aceptarán tanto las pruebas de PCR como las de antígenos. Hay una excepción a la nueva política: los visitantes de pacientes al final de la vida no tendrán que proporcionar documentación. "Algunas otras circunstancias atenuantes ... haremos los arreglos necesarios para el equipo de protección", dijo el Dr. Kontaxis. Los hospitales de Valley agregaron que es importante aclarar que la nueva política se aplica solo a los visitantes. No tiene la intención de disuadir a los pacientes de acudir durante una emergencia o para otros tratamientos programados. "No incluye a los pacientes si es un paciente programado para una cirugía, un paciente del departamento de emergencias, si tiene una visita ambulatoria, no tiene que estar completamente vacunado para venir al hospital. Estamos aquí para cuidar de usted ", dijo Ditoro. "Cualquier paciente que entre, lo cuidaremos. Esa es nuestra misión ", dijo el Dr. Kontaxis.