Estudiante Hispana del Valle de Coachella recibe una prestigiosa beca que le pagará todos sus estudios

News

Comienza la temporada de graduaciones y una estudiante hispana del valle de Coachella recibió tremenda noticia a mediados de abril.

Hace unas semanas, Stephany Herrera recibió un correo electrónico del Gate Scholarship. En el, ella descubrió que alcanzó una de las becas prestigiosas de la fundación de Bill y Melinda Gates.

“Cuando aplique yo no tenía idea que podía ganar”, dijo Herrera.

La beca nacional es altamente selectiva. Cada año más de 35 mil estudiantes del país aspiran a recibirla. Solo se les otorga a 300 estudiantes excepcionales para que salgan adelante.

La joven de 18 años ocupa la segunda posición más alta de su clase en la preparatoria de Palm Springs gracias a sus buenas notas.

“Yo soy una de las que dude mucho en mi y no sabia si podía hacerlo”, agregó Herrera.

Como para muchos estudiantes del valle de Coachella, este fue un año lleno de grandes retos debido al aprendizaje virtual. Stephanie dice que enfrentó sus clases de nivel universitario con apoyo limitado. Pero indica que estaba determinada a triunfar.

“En algún momento sí me desespere un poco porque tenía muchas clases de AP y no tenía esa presencia de los maestros que me animaban”, dijo Herrera.

Ella tiene planes de asistir a la Universidad del Sur de California. Allí estudiará una carrera en administración de negocios y en un futuro piensa desenvolverse en ciencias políticas.

“Yo estaba muy emocionada, porque estaría todo cubierto entonces mis papas ya no tenían que pagar, sentí mucha alegría ya que todos mis esfuerzos al por fin se hicieron realidad”, comentó Herrera.

Ella dice que esta realidad es gracias al respaldo y motivación de su familia. Los padres de la joven emigraron de Oaxaca México. Ella ahora honra los esfuerzos de ellos con ser la primera en asistir a la universidad.

“Por ser la primera en mi familia yo quiero sobresalir y ahorita vivimos en un apartamento y al lo mejor en un futuro podamos vivir en una casa”, dijo Herrera.

Falta poco para que Stephany reciba su diploma de la preparatoria.Ella comparte su alegría, para animar a otros estudiantes hispanos que no hay límites de lo pueden lograr.

“A veces nos da pena, nos intimidamos de los demás, pero yo pienso que alguien siempre tiene una respuesta”, concluye Stephany.

La Beca Gates proviene de la fundación de una de las personas más ricas del mundo, Bill Gates.