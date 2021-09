Residente responde al boicot de J Balvin a los Latin Grammy: “Si tu no tienes lápiz, le tienes que bajar 20”

News

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) — “Si los Grammy no nos valoran, ¿por qué yo tengo 31 [premios] Grammy?”, así inicia la descarga de Residente en Instagram este miércoles, con el que responde al boicot y comentarios de J Balvin en el que, de nuevo, criticaba a la Academia Latina de la Grabación.

René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, publicó este miércoles en su IGTV un video de casi 3 minutos en el que responde directamente a los comentarios de Balvin. El reguetonero de Medellín dijo el martes, poco después que los Latin Grammy anunciaran sus nominaciones a la edición 22 de los premios, que la Academia Latina de la Grabación no los valoraban y que no respetaban al género urbano.

La dura crítica de Residente

Residente junto a Visitante (Eduardo Cabra) y su agrupación Calle 13, son los artistas que más Latin Grammy han ganado en la historia de los premios, tanto de forma individual, como por agrupación.

“Por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron ca***… C. Tangana, Rauw Alejandro, Akapellah, Nathy Peluso, Bad Bunny, Eladio Carrión, Ozuna, Karol G, Farruko, DJ Nelson, Jhay Cortez, Farina, Rafa Pabon, Youtuel, Beatriz Luengo, Myke Towers… O sea, ¿tu le vas a decir a Myke Towers, que posiblemente es su primera vez nominao’, que no vaya a los Grammy, porque a ti te sale de los coj****”, dijo Residente.

En el video, también critica la decisión de boicotear a los premios, pidiendo a los reguetoneros que no asistan a los premios, dejando así de lado la celebración de la vida, carrera y labor social de Rubén Blades, persona del año de los Latin Grammy 2021.

“Para colmo, este año se lo dedican a Rubén Blabes. O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades, cab***. Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente”, dijo Residente.

En los comentarios, Balvin respondió a Residente con: “🙏 RESPETO TU OPINIÓN 🙏”.

Al momento de publicación de este artículo, el video de Residente se acerca al millón de visualizaciones y acumulaba casi 20.000 comentarios.

Una polémica arrastrada del 2019

Esta no es la primera vez que Residente responde a comentarios del género urbano con una propuesta de boicot en contra de los premios. En 2019, el cantante publicó también en Instagram, un video en el que respondió al movimiento #SinReggaetonNoHayLatinGrammys, iniciado por Daddy Yankee y replicado por otros artistas del género urbano, entre ellos, J Balvin.

En ese entonces, Residente dijo, con ironía, que se unía al movimiento para ir a Las Vegas para “derrocar la dictadura gubernamental de los [Latin] Grammy”.

“El jazz, la salsa, bossa nova de Brasil, el flamenco, cab*** que se j****, si esos cab**** no están en ninguna lista”, dijo con ironía Residente.

Residente finalizó diciendo que “se deben relajar”, pidió que fuesen colegas con sus colegas del género urbano. “Si nos quejamos por los Grammy, nos tenemos que quejar por Premio Lo Nuestro, los premios Juventud, los Billboard. ¡Imagínate, vamos a estar todo el año quejándonos!

Lee el mensaje de Residente a J Balvin

Esta es la transcripción entera del video de Residente con el mensaje a Balvin:

Para entender porque estoy perdido José. Si los Grammy no nos valoran, ¿entonces por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo? ¿de qué género estamos hablando? Porque por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron ca****: C. Tangana Rauw Alejandro, Akapellah, Nathy Peluso, Bad Bunny, Eladio Carrión, Ozuna, Karol G, Farruko, DJ Nelson, Jhay Cortez, Farina, Rafa Pabon, Youtuel, Beatriz Luengo, Myke Towers. O sea, tu le vas a decir a Myke Towers que posiblemente es su primera vez nominado que no vaya a los Grammy, porque a ti te sale de los co*****.

Todo esto sin contar a los demás artistas nominados. Como no sé, Camilo, Juan Luis Guerra, Lafourcade, etc. Para colmo, este año se lo dedican a Rubén Blades. O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades, ca***. Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que, a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente.

Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas pa los Grammy. Pero ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot.

Y no sé por qué te molesta tanto, porque según tú, tú haces historia cada 15 segundos, c**** con el latino cultura el gang o no sé qué pu****.

¿Y Tego c****, alguien al que todos admiramos? Tego, mi hermano, con el que estuve hablando hace un par de días en casa, un tipo real que escribe todas sus canciones, no se ha ganado un Billboard, c****. ¿Y cuando tú has visto a Tego quejarse, o a mí quejarme? Y no voy a entrar en lo de los Billboard porque no quiero ofender a la gente, pero tú y todo los que se han ganado un Billboard saben de qué se tratan los Billboard.

Entonces, tienes que entender, José, es como si no sé, como si un carrito de hot dog se molestara y se enco***** porque no se puede ganar una estrella Michelin. Y no me malinterpretes, o sea, todo el mundo le gustan los hot dog.

Te explico, pa’ que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin.

Entonces, si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer hot dogs y abrir un restaurante. O también puedes hacer un hot dog bien hij*****, así con kobe beef, no sé y un pan bien c****… El punto es, José, que si tú no tienes lápiz le tienes que bajar 20.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.