Un agente de policía se llevó a una niña con moretones de un hogar abusivo. Ella se llevó su corazón

Alejandra Ramos Barreda

Kingman, Arizona (CNN) — Un árbol de Navidad lleno de adornos dentro de la oficina del teniente Brian Zach te dice que la Navidad es su época favorita del año.

Pero el agente de policía sabe que los regalos no siempre están perfectamente envueltos debajo del árbol.

Zach, de 40 años, conoció a uno de los mejores regalos de la vida durante una revisión de asistencia social hace cuatro años en Kingman, Arizona.

La ciudad es conocida por ser el “corazón” de la histórica Ruta 66 y la mayoría de las llamadas a la policía están relacionadas con robos, drogas o violencia doméstica. Esta vez se le pidió a Zach que ayudara en un caso de abuso infantil.

Lo esperaba una niña de dos años llamada Kaila.

“Mi corazón se conmovió por esta niña que estaba cubierta de moretones. Tenía un espíritu muy fuerte”, dijo Zach a CNN. “Tenía una fractura de cráneo, hemorragia cerebral y un codo dislocado”.

Kaila fue sacada de una situación abusiva cuando tenía solo dos años.

No era la primera vez que Zach veía a un niño necesitado durante su trabajo.

“Un niño de 13 meses murió. Eso fue difícil. Es algo que deja una cicatriz emocional y que revivo cada vez que hablo de ello”, dijo Zach. “Mira, Kaila podría ser esa niña, pero Dios tenía un plan diferente”.

Se hizo amigo de Kaila mientras esperaban por primera vez a los trabajadores sociales. Y su amabilidad fue recordada cuando las autoridades comenzaron a buscar una familia de acogida.

“La pregunta que cambió nuestra vida para siempre fue: ‘¿Considerarías realmente ser un hogar de acogida?’ E inmediatamente dijimos: ‘Sí’ “, dijo Zach.

Kaila fue muy bien recibida por toda la familia Zach y ahora tiene un hermano mayor y una hermana mayor.

Se suponía que Kaila solo estaría con Zach y su esposa y sus dos hijos mayores, Raina y Trevin, por un corto tiempo.

“Dijeron que solo pasarían un par de semanas a un mes hasta que pudieran encontrar un lugar para ella. Jugamos semana a semana, mes a mes, fecha de corte por fecha de corte sin saber cuánto tiempo realmente tendríamos”, Zach dijo.

Mientras esperaba, Zach a menudo pensaba en dónde viviría Kaila a largo plazo.

“Si me detenía y pensaba en ello, me enfermaría del estómago al no saber cuál sería el futuro de esta niña si se llegaba a ir”, dijo, tragando lágrimas. “Habiendo visto lo que pasa cuando los niños están en el sistema… me hizo preocuparme mucho más”.

La familia comenzó a crear recuerdos con Kaila, incluyendo viajes a Disneyland y Hawai. Ahora, cuatro años después, Zach y su esposa son sus padres adoptivos.

El detective Heath Mosby asistió a la misma escuela secundaria que Zach y se hicieron amigos más cercanos en la fuerza del orden.

“Empezamos juntos como novatos”, dijo. Y aunque se conocían bien, Mosby no tenía idea de lo que le esperaba a Zach. “¡Estaba asombrado! Nunca escuché que ninguno de nuestros oficiales hiciera eso”, dijo. “Cuando se llegó a la adopción, fue como ‘¡Guau!’… Especialmente después del viaje por el que pasó.

Brian Zach y Kaila comparten un momento padre e hija.

Zach es de gran valor para la comunidad de Kingman, dijo Mosby.

Está siguiendo los pasos de sus antepasados y mentores: su padre era un policía estatal y su abuelo fue uno de los primeros agentes de motocicletas de la misma agencia donde Zach ahora es teniente.

Sus insignias se exhiben en un estante en la oficina de Zach.

“Está en mi sangre. Me siento muy afortunado de tener la carrera que tengo y ayudar a las personas a las que he ayudado. Puedes ver la diferencia que haces, conocer a las personas a las que ayudas y hay gente muy, muy amable aquí”, dijo Zach.

Y para aquellos que están indecisos sobre el apadrinamiento o la adopción, Zach dice que es una de las mejores decisiones que él y su familia han tomado.

“Simplemente hazlo. El proceso no es tan duro o abrumador como pensamos”, dijo Zach.

