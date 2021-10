La cara humana de la caída de WhatsApp e Instagram: las consecuencias a emprendimientos y negocios

News

(CNN Español) — Aunque mucha gente utiliza Facebook, Instagram y WhatsApp para entretenerse, hay personas que dependen de estas redes para mantener sus negocios. En Latinoamérica, donde la economía informal es tan predominante, la posibilidad de usar plataformas masivas gratuitas para exponer, promocionar y vender productos garantiza la forma de sustento para miles de personas. Por eso, la caída de estos tres servicios de Facebook este lunes representa más que una imposibilidad de comunicación: significa dejar de ganar dinero.

CNN en Español consultó a su audiencia en Twitter sobre su experiencia por la caída de las plataformas. Pedimos a emprendedores y dueños de negocios que nos contaran cómo les afecta el problema. Muchos de ellos usan los tres sitios para atraer y concretar clientes.

Compilamos algunos testimonios, editados levemente para legibilidad.

Sin posibilidad de ventas

“Soy mamá emprendedora, realizo almohadillas terapéuticas y mis ventas las realizo y concreto en un 95% a través del catálogo e WhatsApp Bussiness, del Marketplace de Facebook, del feed de Instagram, y hoy con esta caída masiva no he concretado ventas”, dijo Dennys Lorena Pérez Silva, terapeuta.

La colombiana Juliana Villa, residente en Barranquilla, nos contó que en su emprendimiento de ropa masculina solo vende de manera virtual. “Esto ha sido impactante ya que nuestra atención está en las 3 redes sociales solo se pudo atender y vender hasta las 10 am”.

“El 70% de mis ventas de postres son a través de FB y Whats, ahorita tengo mis postres en el refri esperando a ser comprados apenas había terminado de diseñar la imagen del día y la iba a postear, cuando lo intenté me di cuenta, me quedé esperando y nada”, dice la usuaria @kalibbyy.

“Hoy literal no pude trabajar, la promoción de mi editorial funciona 80% vía IG”, escribió la cuenta de la editorial infantil La Barca de la Luna.

El problema también es crítico para quienes trabajan con los servicios de Facebook como herramientas. Antonio Chang, de la agencia de Marketing God Horus, dice que genera clientes “desde Facebook Ads con campañas pagadas para otras empresas. Es una lástima”.

“Un día de ‘vacaciones forzadas’. Mi emprendimiento depende de las redes sociales para vender e informar a los clientes”, dice Viria.

Lo mismo le ocurre a Jimmy Rodas: “Tengo una tienda online de venta de ropa… no he podido realizar mis entregas el día de hoy, ni promocionar mis productos… un verdadero perjuicio”.

“Personalmente trabajo con importantes marcas como CM y esto afecta bastante la actividad comercial de algunas empresas que sus pedidos son vía WhatsApp Business. Tantas horas sin esos medios representa pérdidas cuantiosas”, dice Diógenes Henríquez.

“Las redes sociales son parte de poder vender mis tours, tengo un pequeño negocio de turismo en Guatemala en el cual un 100% de las ventas son a través de Instagram, Facebook y WhatsApp”, comentó Chris Gt.

Karen Sánchez describe una situación similar: “Tengo mi emprendimiento hace casi 5 años en Cali, es solo virtual. Hoy no he podido despachar los pedidos del fin de semana porque no tengo cómo acceder ni a los datos ni al pedido de cada cliente. Por WhatsApp me comunico con mis clientes y por Instagram vendo. Todo muy mal”.

Comunicación necesaria

No solo en ventas directas, también la logística, gestión y comunicación que se hace a través de estas redes hacen parte del modelo de muchos negocios que este lunes se vieron seriamente afectado.

“En mi trabajo lo que más afecto fue la comunicación que tenemos por WhatsApp, ya que los compañeros de reparto de mercancía de la empresa, se van reportando de cómo está el tráfico, llegada y salida a sus destinos e incidencias inesperadas”, escribió San Marcos.

En la era de la pandemia y la virtualidad en la educación, WhatsApp suele ser una herramienta imprescindible. Herminia Cruz, de Lima, nos cuenta que “no pudimos tomar un examen programado para los estudiantes el día de hoy.

También con WhatsApp como herramienta, “Trabajo con WhatsApp web, el caso que hasta el momento no he podido recibir los documentos que me envían para hacer los trabajos que realizo, de transcripción e impresión, me veo completamente perjudicada porque tengo el negocio totalmente vacío y el ingreso monetario muy afectado”, dijo Evelyn Palomino.

Julio Campos, ejecutivo de negocios, dice que “la plataforma de WhatsApp se ha vuelto imprescindible, ya que por este medio me comunico con mis clientes, coordino visitas entre otros… Por tal motivo esta caiga global de la plataforma me ha bloqueado la comunicación instantánea con los clientes”.

“Es increíble ver lo necesario que es WhatsApp en mi negocio, por medio de este enviamos cotizaciones, requisitos, información de nuestra empresa y servicios, contestamos inquietudes, recibimos documentación, información del cliente, etc”, nos escribió Malex.

Además, las redes sociales se han convertido en la principal forma de comunicación de millones de personas, y eso se hace más evidente aun para aquellos lejos de sus lugares de origen. Más de 5 millones de venezolanos viven en el exterior, según cifras de la ACNUR.

Por eso, como nos cuenta José Andrade, la situación este lunes de muy difícil. “A muchos venezolanos nos afecta, debido que era la mejor manera de comunicarnos con nuestros familiares en el exterior, nuestros hijo, sobrinos, amigos, entre otros, literalmente era la forma de mantenernos unidos y no sentir la distancia que existe entre nosotros”.

Alternativas

La cuenta @nutricionaesg nos contó que atiendo a pacientes vía videollamada de WhatsApp y trabajo con Instagram su negocio. “Resolví haciendo las consultas vía Zoom”, dijo.

