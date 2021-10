Kim Kardashian West en ‘Saturday Night Live’: sus momentos más divertidos

CNN - Spanish

(CNN) — En vivo desde Nueva York, era sábado por la noche y a Kim Kardashian West le fue mejor de lo que algunos pensaban.

Incluso Kardashian West señaló en su monólogo que ella parecía una extraña elección para presentar “Saturday Night Live”.

Fue uno de sus muchos momentos divertidos en “SNL”:

Bromas sobre la familia y Kanye

Kim Kardashian West’s Monologue! pic.twitter.com/t60b6ZC6cl — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) October 10, 2021

Su monólogo de apertura no olvidó a nadie en su círculo íntimo, incluida ella misma.

“Lo sé, también me sorprende verme aquí”, dijo. “Cuando me preguntaron, pensé ‘¿Quieres que sea la anfitriona? ¿Por qué?’ No he estrenado una película en mucho tiempo. Quiero decir, en realidad solo tuve una película y nadie me dijo que se había estrenado”.

“Se le debe haber olvidado a mi madre”, agregó Kardashian West.

Eso, por supuesto, fue una referencia a cómo el ahora famoso video sexual que hizo con su entonces novio, el cantante y actor Ray J, se filtró en 2007.

Eso la ayudó a ella y a su familia en el camino hacia el estrellato de reality shows y la madre de Kardashian West y representante, Kris Jenner, ha negado durante mucho tiempo la teoría de que ella planeó la filtración.

Hablando de la familia, Kardashian West también bromeó sobre ser sexy y querer que la gente sepa que es “mucho más que esa foto de referencia que mis hermanas le muestran a su cirujano plástico”. También dijo que aprendió lo que significaba el término “buscador de oro” del novio de su madre, Corey Gamble.

También hubo bromas sobre OJ Simpson y el asesinato de su esposa, Nicole Brown Simpson, y su amigo Ronald Goldman, su expadrastro Caitlyn Jenner y, por supuesto, su esposo del que está separada, Kanye West.

Kardashan West dijo que “se casó con el mejor rapero de todos los tiempos” y lo llamó “el hombre negro más rico de Estados Unidos” y “un genio legítimo y talentoso que me dio cuatro hijos increíbles”.

“Entonces, cuando me divorcié de él, tenías que saber que todo se reducía a una cosa: su personalidad”, bromeó.

Demasiado mayores para el club

Ladies, we’re going out tonight pic.twitter.com/q6EWcBRSwY — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) October 10, 2021

Kardashian West se unió a las actrices de “SNL” Punkie Johnson, Ego Nwodim y Cecily Strong en una parodia titulada “Ladies Night Song”.

Se trata de lo que sucede cuando las mujeres “adultas” dejan a sus hombres e hijos en casa para divertirse en el club como lo hacían cuando tenían 20 años.

Resulta que es posible que se hayan olvidado de cosas como la música muy alta, el dolor de pies y la comida que ya no es agradable para el estómago después de cierta edad, todo en una canción de rap.

Kardashian West obtiene un lugar en el área VIP, naturalmente, que resulta ser el lugar perfecto para tomar una siesta, especialmente dado que es uno de los pocos lugares del club donde puede sentarse.

‘The People’s Kourt’

Welcome to The People’s Kourt pic.twitter.com/yaG8is2kIX — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) October 10, 2021

Ver a Kardashian West burlarse de su hermana Kourtney fue divertido, no porque la actuación fuera espectacular, sino porque permitió que su mamá-manager Kris Jenner y Khloe Kardashian se unieran a la diversión.

La puesta en escena fue Kourtney Kardashian como juez de un tribunal de televisión que supervisa los casos que involucran a su familia.

Un reconocimiento a “SNL” por incluir a “Kim Kardashian West” en la parodia al hacer que una actriz apareciera con el look sin rostro que lució la estrella este año en la MET gala, lo que provocó un montón de memes.

Y la rosa va para …

The Dream Guy(s) pic.twitter.com/BCt3Matb5l — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) October 10, 2021

En realidad, no se repartieron rosas, pero Kardashian West dio muestras de afecto a los hombres que eligió en esta parodia de “The Bachelorette”.

Estaba repleto de estrellas, con los concursantes interpretados por John Cena, Chace Crawford, Chris Rock y Jessie Williams junto con el jugador de la NBA (y ex de su hermana Kendall Jenner) Blake Griffin y el exconcursante de “Bachelorette” Tyler Cameron.

Cuando Kardashian West, como una mujer llamada Rochelle en busca de marido, agradeció a Rock por ver sus múltiples especiales de comedia juntos mientras “pronunciaba las palabras”, Rock bromeó “Podemos ver a (Dave) Chappelle la próxima vez”.

