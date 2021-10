Los miembros del equipo de ‘Rust’ habrían utilizado armas con munición real horas antes del mortal tiroteo en el plató

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — Los miembros del equipo en el set de “Rust” usaron armas con munición real y participaron en un pasatiempo llamado “plinking” horas antes de que Halyna Hutchins muriera, dijo la fundadora y CEO de The Wrap, Sharon Waxman, a Don Lemon de CNN este lunes por la noche, citando información de una persona con conocimiento del set.

Una de las pistolas utilizadas fue entregada posteriormente al actor Alec Baldwin, quien efectuó el disparo que mató a Hutchins, de 42 años, e hirió al director Joel Souza, informó The Wrap.

“Hay un pasatiempo que los miembros del equipo hacen a veces, se llama ‘plinking’, y salen a las zonas rurales y disparan a las latas de cerveza. Esto es con munición real. Nos enteramos de que esto ocurrió la mañana del día en que Halyna Hutchins murió”, dijo Waxman.

Waxman dijo a CNN que el “plinking” es común cuando hay tiempos muertos durante un rodaje.

CNN no ha podido confirmar la información de The Wrap.

Cuando The Wrap les pidió que comentaran esta información, los productores de “Rust” se remitieron a su declaración anterior enviada a los medios de comunicación, incluido CNN: “La seguridad de nuestro reparto y del equipo es la máxima prioridad de Rust Productions y de todos los asociados a la empresa. Aunque no hemos tenido conocimiento de ninguna queja oficial sobre la seguridad de las armas o de los accesorios en el plató, llevaremos a cabo una revisión interna de nuestros procedimientos mientras la producción esté parada. Seguiremos cooperando con las autoridades de Santa Fe en su investigación y ofreceremos servicios de salud mental al reparto y al equipo durante este trágico momento”.

El incidente se produjo el jueves en el rancho Bonanza Creek de Santa Fe (Nuevo México).

Hubo al menos dos disparos accidentales de armas en el set de”Rust” antes del incidente que terminó con una muerte, dicen los informes

Souza, que resultó herido en el hombro, dijo a los investigadores que la pistola de utilería se disparó mientras Baldwin practicaba el desenfunde de su arma, según una declaración jurada para una orden de registro.

El director habló con los investigadores el viernes, según la declaración jurada publicada por la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe el domingo.

Souza les dijo que Baldwin estaba “sentado en un banco en un edificio de la iglesia, y que estaba practicando un tiro cruzado”, dice la declaración jurada. Un desenfunde cruzado es cuando un tirador saca el arma de una funda en el lado opuesto del cuerpo de la mano que desenfunda.

Souza estaba mirando por encima del hombro de Hutchins “cuando oyó lo que parecía un latigazo y luego un fuerte estallido”, según la declaración jurada.

Souza también confirmó a un investigador que escuchó el término “arma fría” en el plató de “Rust”, lo que significa que el arma de fuego debería haber estado vacía.

Según la orden judicial, Souza dijo que tres personas habían manipulado las armas de fuego para las escenas, que fueron revisadas por el armero y el primer ayudante de dirección y luego entregadas al actor que las utilizaba.

El investigador dijo que Souza no tenía conocimiento de que se revisara a nadie en el plató para ver si tenían munición real antes o después de rodar las escenas.

“Lo único que se comprueba son las armas de fuego para evitar que haya munición real en ellas. Joel (Souza) declaró que nunca debía haber munición real cerca o en los alrededores de la escena”, dice la declaración jurada.

Los representantes de Souza no han respondido a las solicitudes de comentarios de CNN.

No se han presentado cargos. La oficina del sheriff del condado de Santa Fe dice que hablará más del caso en una conferencia de prensa este miércoles.

Incidentes anteriores en el plató

Hubo al menos dos descargas accidentales de armas de utilería en el set de “Rust” en los días anteriores al tiroteo fatal, según múltiples informes de noticias.

Las descargas se produjeron el 16 de octubre, cuando los miembros del equipo dispararon accidentalmente dos tiros después de que se les dijera que el arma estaba “fría”, informó Los Angeles Times, citando a dos miembros del equipo que supuestamente fueron testigos del incidente. No se sabe si las descargas incluían balas reales. Nadie resultó herido en las descargas accidentales, informó The Wall Street Journal.

Los cargos que podría enfrentar Alec Baldwin 1:53

La armadora que preparó el arma de utilería utilizada por Baldwin el jueves fue identificada en los documentos de la orden de registro como Hannah Gutiérrez. Recientemente había terminado de trabajar en su primer proyecto como jefa de armamento, según declaró en una entrevista en un podcast en septiembre.

“Al principio estaba muy nerviosa”, dijo Gutiérrez sobre su trabajo como jefa de armamento en el plató de la película “The Old Way”, protagonizada por Nicolas Cage.

“Estuve a punto de no aceptar el trabajo porque no estaba segura de estar preparada, pero al hacerlo, como que me fue muy bien”, dijo en una entrevista en el podcast “Voces del Oeste”, dedicado al Viejo Oeste.

Su trabajo como armadora abarca desde enseñar a los actores a llevar el cinturón de la pistola hasta apuntar y disparar, dijo.

