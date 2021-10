Presentan denuncia por delito sexual contra el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, según portavoz del tribunal

Alexandra Ferguson

(CNN) — Una denuncia penal por tocamientos forzados, considerados un delito sexual, fue presentada contra el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo en Albany, según una copia de la denuncia obtenida por CNN. Cuomo, demócrata que renunció a su cargo en agosto después de que múltiples mujeres lo acusaran de acoso sexual, es objeto de una acusación por un delito menor en relación con un supuesto incidente en la mansión del gobernador el 7 de diciembre de 2020.

La denuncia sostiene que Cuomo “intencionalmente, y sin ningún propósito legítimo, colocó su mano por debajo de la camisa de la víctima (redactado) y en una parte íntima del cuerpo”. La denuncia afirma que Cuomo tocó el seno izquierdo de la víctima “con el propósito de degradar y satisfacer sus deseos sexuales”.

La denuncia fue firmada por Amy Kowalski, investigadora de la Oficina del Sheriff de Albany, el lunes y fue presentada el jueves. CNN se puso en contacto con el abogado de Cuomo para obtener comentarios, así como con Kowalski, el departamento del sheriff de Albany y el fiscal del distrito de Albany.

Cuomo ha negado repetidamente las acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra, admitiendo que cometió errores, pero insistiendo siempre en que las acusaciones más graves eran falsas. El 3 de agosto, la fiscal general de Nueva York Letitia James publicó un informe en el que se detallaban los repetidos incidentes de presunto acoso sexual por parte de Cuomo, que dejó el cargo una semana después de que se hiciera pública la investigación. Fue sustituido por la entonces vicegobernadora Kathy Hochul.

Kathy Hochul se convierte en gobernadora de Nueva York mientras Cuomo se marcha en desgracia

La denuncia afirma que las acusaciones están respaldadas por documentación, incluido el testimonio encontrado en el informe de James por una mujer no identificada, así como registros de teléfonos celulares, “barridos” en la entrada al Capitolio del Estado de Nueva York pertenecientes a una persona no identificada, registros de aviación de la Policía del Estado de Nueva York para el 7 de diciembre de 2020 y un mensaje de texto del teléfono de Cuomo.

En una declaración el jueves, James describió los cargos contra Cuomo como una justificación del informe de su oficina, que Cuomo ha intentado desacreditar.

“Desde el momento en que mi oficina recibió la comisión para investigar las acusaciones de que el exgobernador Andrew Cuomo acosó sexualmente a múltiples mujeres, procedimos sin miedo ni favor”, afirmó James. “Los cargos penales presentados hoy contra el señor Cuomo por tocamientos forzados validan aún más las conclusiones de nuestro informe”.

Cuomo ha tratado de caracterizar la investigación de la fiscal general, que fue dirigida por un par de investigadores externos, como motivada políticamente. En las declaraciones en las que anunció su dimisión, Cuomo agradeció a las mujeres que presentaron lo que describió como quejas “sinceras”, pero se presentó a sí mismo como la víctima de unas normas sociales cambiantes que él no comprendía.

Que los tiempos han cambiado es solo una excusa para propasarse. La crítica de una analista a Cuomo

“En mi mente, nunca he cruzado la línea con nadie. Pero no me di cuenta de hasta qué punto esa línea se ha redibujado”, afirmó Cuomo en ese entonces. “Hay cambios generacionales y culturales que no aprecié del todo. Y debería haberlo hecho… no hay excusas”.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.