Esto es lo que hay que saber antes de viajar a Estados Unidos durante la pandemia de covid-19

(CNN) — Si está entre tus planes viajar a Estados Unidos, esto es lo que necesitas saber y lo que podrás esperar en tu visita al país durante la pandemia de covid-19.

Lo básico

Estados Unidos está listo para abrir sus fronteras a los turistas completamente vacunados a partir del 8 de noviembre, después de una larga temporada de cierres en las fronteras.

¿Qué ofrece?

En ningún otro lugar es más cierto el dicho de que el tamaño importa. Este gigante destino verdaderamente tiene de todo: paisajes asombrosos, ciudades renombradas a nivel mundial, cultura, cocina y algunos de los mejores viajes para mochileros del mundo.

¿Quién puede entrar?

A partir del 8 de noviembre, Estados Unidos estará abierto para recibir a todos los visitantes completamente vacunados, si bien hay algunas reglas particulares dependiendo del modo en que entren al país. Más detalles a continuación.

Esto significa que los viajeros no vacunados de países que no estén dentro de las prohibiciones de viaje de Estados Unidos no podrán entrar.

Los viajeros no vacunados que crucen las fronteras terrestres de Estados Unidos con México y Canadá por motivos esenciales todavía podrán entrar por algún tiempo. Pero, a partir de enero de 2022, las restricciones serán todavía más estrictas, dado que se exigirá que los viajeros por motivos esenciales provenientes de México y Canadá estén totalmente vacunados.

¿Cuáles son las restricciones?

Los viajeros de cualquier país pueden entrar a Estados Unidos a partir del 8 de noviembre, siempre y cuando estén completamente vacunados. Esto significa que han pasado al menos 14 días desde su última dosis de la vacuna contra el covid-19.

La vacuna deberá estar aprobada por la FDA, o tener una aprobación de uso de emergencia de la OMS, como las vacunas contra el covid-19 de AstraZeneca. También se aceptarán dosis mixtas.

Los viajeros aéreos completamente vacunados deberán presentar una prueba negativa de covid-19 tomada dentro de las 72 horas previas a su llegada, y las aerolíneas deberán recopilar información de contacto para el rastreo de contagios.

Los estadounidenses no vacunados pueden entrar, pero las reglas son ligeramente más estrictas. Ellos deberán proporcionar una prueba negativa de covid-19 tomada 24 horas antes de viajar. Se recomienda guardar cuarentena por siete días y realizar una segunda prueba de tres a cinco días después de la llegada.

Los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes no requieren mostrar prueba de vacunación si entran por tierra o ferri. Tampoco se exigen pruebas negativas de covid. Sin embargo, los extranjeros deberán comprobar su estado de vacunación y estar listos para mostrar un certificado.

Los menores de 18 años están exentos del requisito de vacunación, pero si llegan por aire, todos los mayores de dos años deberán presentar una prueba negativa antes del viaje. Aquellos que viajen con adultos vacunados deberán hacerse una prueba en las 72 horas previas al viaje.

Quienes viajen con adultos no vacunados deberán hacerlo dentro de las 24 horas previas al viaje.

¿Cuál es la situación del covid?

A partir del 4 de noviembre se han registrado 46,2 millones de infecciones y 750.000 muertes en Estados Unidos. Poco más del 58% de la población está totalmente vacunada.

¿Qué puedes esperar en tu visita?

Las normas varían según cada estado, así que es mejor revisar las reglas de tu destino antes de viajar. Hay mandatos de uso de mascarilla, en diversos grados, en la ciudad de Washington, Hawai, Illinois, Nevada, Nuevo Mexico, Oregon, Puerto Rico y estado de Washington. En Nueva York, los restaurantes, cines y teatros de Broadway, entre otros recintos, están abiertos únicamente a personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19 o tienen menos de 12 años.

Enlaces útiles

Sitio web de los CDC sobre viajes internacionales Guías sobre vacunación de los CDC Documentación requerida

Los viajes están generando tracción en Estados Unidos. Yellowstone, por ejemplo, registró el mayor número de visitantes de la historia en 2021. Si te agrada guardar la distancia, esta es una guía sobre cómo escapar de las multitudes en el Parque Nacional Zion.

