Octavio Ocaña: desde la supuesta persecución hasta el último adiós. La cronología del caso

(CNN Español) — El actor mexicano Octavio Ocaña, de 22 años, mejor conocido por su papel de Benito en la serie “Vecinos” falleció por un disparo de arma de fuego en la cabeza, informó el 30 de octubre la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México en un comunicado.

Ocaña interpretó al conocido personaje de Benito Rivers en la popular serie de Televisa lanzada en 2005. La producción mexicana tuvo tres temporadas de 2005 a 2008 y regresó a las pantallas en 2017, cuando Benito ya no era un niño, sino un joven de 18 años. De 2017 a la fecha, “Vecinos” sumó otras ocho temporadas, para llegar a un total de 11.

Octavio Ocaña: lo que sabemos de la muerte del actor que interpretaba a Benito en la serie “Vecinos”

La Fiscalía del Estado de México informó que el cuerpo de Ocaña fue encontrado dentro de la camioneta que conducía, que se estrelló en la autopista Chamapa-Lechería, a la altura de la colonia Prados Iztacala, en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

Según las versiones divergentes de las autoridades y de la familia Ocaña, esto es lo que se sabe hasta el momento del caso, cronológicamente.

29 de octubre: una supuesta persecución que termina en tragedia

La Fiscalía del Estado de México dijo que en la tarde del 29 de octubre Ocaña se disparó accidentalmente su propia arma mientras era perseguido por policías del municipio de Cuautitlán Izcalli que le habrían dado la orden de que detuviera el vehículo que conducía.

En redes sociales circuló un video de una persecución de la policía de Cuautitlán Izcalli que involucra una camioneta que coincide con la descripción de la que conducía el ahora fallecido actor. El video ha causado cuestionamientos de la familia de Ocaña sobre la actuación de las autoridades locales. CNN ha contactado a las autoridades del municipio de Cuautitlán Izcalli para verificar detalles de la filtración de las imágenes, pero no ha recibido respuesta.

Según un comunicado del gobierno de Cuautitlán Izcalli, los policías municipales respondieron a un reporte “sobre unas personas a bordo de una camioneta Jeep color gris que portaban arma de fuego”. La policía dice que el vehículo fue localizado a través de las cámaras videovigilancia del sistema C4 “marcándoles el alto a los tripulantes de la unidad quienes hicieron caso omiso, lo que propició una persecución dentro del territorio municipal hasta llegar a la autopista Chamapa – Lechería”.

La Fiscalía del Estado de México dijo a CNN el lunes no tener información sobre cómo se filtraron las imágenes de persecución que circulan en redes sociales y medios. Según la Fiscalía, el video pertenece a “cámaras del sistema C4 municipal o estatal”, a las cuales ellos no tienen acceso.

Así fue la supuesta persecución entre Ocaña y la policía 1:04

30 de octubre: la FGJ del estado confirma la muerte de Ocaña

El sábado 30 de octubre, la Fiscalía del Estado de México confirmó la muerte de Ocaña el viernes 29.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de México avanza en las diligencias para esclarecer las causas por las cuales un sujeto de 22 años, el cual ya fue identificado, perdió la vida por un disparo de arma de fuego en la cabeza”, se lee en un comunicado.

Según la Fiscalía mexiquense, Ocaña habría perdido el control de la camioneta, lo que ocasionó que se estrellara a un costado del camino. Las autoridades agregaron que dos personas que iban con Ocaña fueron entrevistadas y una de ellas, quien presuntamente iba en el asiento del copiloto, dijo que “habían estado consumiendo bebidas embriagantes y cuando circulaban por calles de Cuautitlán Izcalli, policías municipales les marcaron el alto, sin embargo, Octavio aceleró la marcha de la camioneta para evitar ser detenido”.

CNN se comunicó vía telefónica con la Policía de Cuautitlán Izcalli —municipio en el que transitaban Ocaña y sus acompañantes cuando supuestamente se les marcó el alto— pero la institución dijo no tener más detalles del caso hasta el momento.

Muere el actor mexicano Octavio Ocaña, conocido personaje en la serie “Vecinos”

“[Los testimonios] han referido, además, que la tarde de ayer viernes 29 de octubre al transitar por calles del municipio de Cuautitlán Izcalli, policías municipales les habrían marcado el alto, sin embargo, el conductor no detuvo la marcha y aceleró para evitar ser detenido, lo que inició una persecución”, indicó la Fiscalía estatal.

Las dos personas que acompañaban a Ocaña fueron detenidas por la policía municipal, precisó el comunicado. La Fiscalía del Estado de México dijo que “no hubo intercambio de disparos”.

El gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli señaló en un comunicado que trabaja en conjunto con la Fiscalía “con la finalidad de no crear especulaciones y dejar que las investigaciones a cargo de las autoridades competentes deslinden responsabilidades”.

Según las autoridades, tanto los acompañantes de Ocaña como los policías municipales indicaron que no hubo un intercambio de disparos.

Fiscalía investiga la muerte del actor Octavio Ocaña 1:12

Televisa y los compañeros de trabajo de Ocaña y varios actores lamentaron la muerte del joven a través de sus redes sociales. El actor Eugenio Derbez —productor ejecutivo de “Vecinos”— compartió un mensaje a través de su cuenta de Twitter y una fotografía de los inicios de Ocaña en la serie. “La violencia una vez más nos arrebató a uno de los nuestros”, escribió Derbez, quien exigió justicia para Ocaña y su familia.

31 de octubre: familia y amigos dan el último adiós

“Estimados todos: como familia de Octavio Ocaña reconocemos que al ser una figura pública, este dolor traspasó fronteras, aceptamos y agradecemos el querernos acompañar por este duelo tan grande”, se lee en el comunicado compartido en redes sociales por Bertha Ocaña, hermana del actor.

El velorio del joven se realizó el 31 de octubre en la funeraria Recinto Memorial en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en el sureste de México, y su entierro tuvo lugar al día siguiente. El actor y su familia son originarios de Villahermosa.

El elenco de la serie “Vecinos” reacciona ante la muerte de Octavio Ocaña

Octavio Pérez, padre del actor, habló el 30 de octubre con la prensa a las afueras de la funeraria Gayosso Santa Mónica en Tlalnepantla, Estado de México. Cuando le preguntaron sobre los acompañantes del vehículo, aseguró que su hijo “venía con gente de confianza, con gente mía, con gente de toda mi confianza”.

Pérez dijo estar destrozado y comentó que su hijo era alguien que no tenía enemigos. Asimismo, indicó que no son ciertas las versiones —que han sido publicadas en redes sociales y en medios de comunicación de México— de que se trató de un intento de robo de la camioneta en que viajaban.

Por su parte, Bertha Ocaña aseguró que si hubo alguna injusticia en la muerte de su hermano, la familia llegaría hasta las últimas consecuencias.

“Por supuesto que si fue un caso de injusticia, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y vamos a pedir justicia e incluso es algo que le queremos agradecer a toda la gente porque ellos ya lo están haciendo y nosotros como familia de momento la prioridad es darle descanso al cuerpo de Octavio”, dijo la hermana. “Desafortunadamente también vivimos en un país en el cual no existe la justicia y al parecer nunca va a existir”, expresó.

1 de noviembre: el padre de Ocaña envía un mensaje a las autoridades

“Ahorita nada más quiero recibir a mi hijo, darle una santa sepultura porque él no era un delincuente, él era un actor, un actor que la gente ama”, dijo Octavio Pérez afuera de la funeraria de Villahermosa.

Pérez envió a un mensaje al presidente de México pidiendo justicia por la muerte de su hijo. “Nunca le he pedido nada a nadie, gracias a Dios, pero espero que se haga justicia”, agregó. Hizo el mismo pedido al gobernador del Estado de México, advirtiendo que “saben que están haciendo trampa con todas sus cosas que están haciendo y poniendo a mi hijo como un delincuente y están muy equivocados. A mi hijo lo aman por lo que es, no por lo que le están inventando”.

CNN ha contactado a las autoridades del Estado de México para conocer su posicionamiento sobre las acusaciones de la familia, a lo cual respondieron que los hechos siguen bajo investigación.

Familia de Octavio Ocaña le dio el último adiós entre cantos y lágrimas 2:34

3 de noviembre: López Obrador responde a la familia de Ocaña

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en su conferencia matutina del miércoles que intervendrá para saber las causas de la muerte de Ocaña.

“Esto del joven que perdió la vida, hay que ver las causas. Me enteré que el papá pidió que interviniéramos. Lo vamos a hacer. Ya le di instrucciones al secretario de gobernación, a Adán Augusto López Hernández, para que se comunique con la familia, con el papá del joven y que se revise todo el caso, que ayudemos aunque se trata de una investigación que tiene que ver con el Estado de México”, expresó López Obrador.

AMLO promete revisar causas de la muerte de Octavio Ocaña 1:19

4 de noviembre: la Fiscalía le responde al presidente

Ante la solicitud del presidente, la Fiscalía del Estado de México contestó vía Twitter este jueves que se encuentra en contacto con los familiares de Ocaña “para llevar a cabo las reuniones necesarias en las que se analicen las pruebas recabadas por su lamentable fallecimiento”. La Fiscalía agregó que se llevarán “a cabo todas las diligencias pertinentes”.

Elizabeth Plaza de CNN colaboró a este reporte.

