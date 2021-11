Esto es lo que revela el póster oficial de “Spider-Man: No Way Home”

olivertapia

(CNN Español) — A cuentagotas, pero cada vez sabemos un poco más sobre “Spider-Man: No Way Home”.

Sony Pictures y Marvel Studios dieron a conocer el nuevo póster de la próxima película del héroe arácnido, que ofrece nuevas pistas sobre el esperado film.

The Multiverse unleashed. #SpiderManNoWayHome is exclusively in movie theaters December 17. pic.twitter.com/DchHdpKKFy — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) November 8, 2021

En la imagen aparece el Spider-Man de Tom Holland enfrentándose a lo que parecen los tentáculos mecánicos del villano Doctor Octopus, el cual, como se confirmó en el primer tráiler de “Spider-Man: No Way Home”, será interpretado por el actor Alfred Molina, quien ya le diera vida en la película de 2004 “Spider-Man 2”.

Pero eso no es todo, en la esquina superior derecha se puede ver al Duende Verde, otro villano, que fue interpretado por Willem Dafoe en “Spider-Man” de 2002 y en la mencionada “Spider-Man 2”.

Al fondo también se ven rayos y columnas de arena, lo que podría ser una referencia a los villanos Electro y Sand Man.

“Spider-Man: No Way Home” se estrenará en cines el 17 de diciembre.

