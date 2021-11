ANÁLISIS | El debate sobre la vacuna contra el covid-19 da un giro extraño

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — El debate sobre la vacuna contra el covid-19 se está volviendo extraño. En Twitter, el senador republicano de Texas, Ted Cruz, acusó a Big Bird de promover “propaganda gubernamental… ¡para su hijo de 5 años!”, después de que el Muppet tuiteara sobre la aplicación de la vacuna en su ala.

CNN emitió el sábado un especial con “Sesame Street” (Plaza Sésamo en Latinoamérica y Barrio Sésamo en España) para explicar la vacuna a los niños de entre 5 y 11 años, que ahora pueden vacunarse.

Mira cómo Rosita, un Muppet de color verde, supera su miedo y recibe con valentía su primera dosis de la vacuna covid-19.

Mientras tanto, Aaron Rodgers, el quarterback de los Green Bay Packers, no lo hizo. Luego mintió sobre ello. Y ahora intenta explicarlo.

Europa, otra vez epicentro de la pandemia 1:07

Rodgers parecía muy inteligente cuando fue anfitrión invitado de “Jeopardy” en la primavera. No parecía muy inteligente cuando vomitó teorías conspirativas de covid-19 en un podcast el viernes y dijo que había hecho su propia investigación en lugar de confiar en los consejos de la comunidad médica. Antes era conocido por hablar sobre la justicia social, pero ahora se dedica a hablar de temas conservadores y a quejarse de que una “turba despierta” va a por él.

Estados Unidos reabre sus fronteras a Europa, el epicentro global del covid-19

Hay gente que no se deja convencer. Rodgers se creyó el falso y viral temor de que la vacuna pudiera afectar a la fertilidad. Está recibiendo consejos del presentador de podcast antivacunas Joe Rogan, que no es médico pero que debatió sobre las vacunas durante más de tres horas con el corresponsal médico jefe de la CNN, Sanjay Gupta, el mes pasado.

Espacio para el debate

La gran mayoría de los médicos y la comunidad de la salud pública están de acuerdo con las vacunas. Pero el apoyo no es unánime. No está completamente decidido dentro de los Institutos Nacionales de Salud, que incluyen el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas del Dr. Anthony Fauci, según un informe publicado el domingo en The Wall Street Journal.

El artículo describe al Dr. Matthew Memoli, investigador principal de los NIH, que no está de acuerdo con el actual enfoque global del país en materia de vacunas. Ha solicitado una exención religiosa para sí mismo y cree que el país debería impulsar la vacuna entre las comunidades de riesgo, como las personas mayores, en lugar de administrársela al mayor número posible de personas.

Participará en un debate retransmitido a los empleados de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), según The Wall Street Journal, y al parecer está dispuesto a dejar su trabajo antes que recibir la vacuna covid-19.

La vacuna pediátrica no tendría riesgo de infertilidad 1:42

Se reabren las fronteras de Estados Unidos

Mientras continúan los debates, las políticas de viaje evolucionan. Véase: vuelos de Europa totalmente reservados y tráfico que se extiende por kilómetros hasta México. Las fronteras de EE.UU. se abrieron el lunes a los viajeros internacionales vacunados, poniendo fin a una moratoria de 18 meses y marcando un cambio positivo en el estilo de vida de la pandemia a medida que disminuyen los casos en EE.UU. Pero esto llega justo cuando el virus reaparece en Europa.

Estos son algunos de los puntos que se desprenden del informe de CNN:

¿Quién puede entrar en EE.UU.? Los viajeros totalmente vacunados de 33 países -incluido el Reino Unido y gran parte de Europa- pueden entrar ahora en EE.UU. sin necesidad de pasar por la cuarentena, siempre que tengan una prueba de vacunación y un análisis viral negativo. ¿Dónde está surgiendo el virus? Amplias zonas de Europa están luchando para combatir las oleadas de la variante delta, en medio de la relajación de las restricciones y de las dificultades en el despliegue de las vacunas en algunos países, con la advertencia de la OMS de que medio millón de europeos podrían morir de covid-19 en un invierno potencialmente devastador.

Alemania registró el lunes su mayor tasa de incidencia en siete días desde que comenzó la pandemia… …la vecina Austria prohibió la entrada a restaurantes y hoteles a las personas no vacunadas en medio de un aumento de los casos.

Europa se enfrenta a 500.000 muertes más por covid-19 en febrero, advierte la OMS

Islandia también ha reintroducido las máscaras y las normas de distanciamiento social tras el aumento. Y los casos se sitúan en niveles récord en Rusia, Ucrania y Grecia.

La regla de la vacuna se detiene por ahora

Un tribunal federal de apelaciones detuvo temporalmente la norma de la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo de Biden que exige que la mayoría de los trabajadores se vacunen o se sometan a pruebas periódicas de covid-19. El tribunal dijo que agilizaría su revisión de la demanda presentada por los estados y las empresas privadas que impugnan la norma, que se supone que entrará en vigor el 4 de enero.

Los republicanos interesados en ser candidatos a la presidencia se están sumando a la demanda. Más de la mitad de los estados de EE.UU. (26), se han opuesto a la norma.

Pasando de pandemia a endémica

Me gustó esta frase en un informe de CNN, ya que, con la apertura de las fronteras, el inicio de las clases y la vacunación de los niños, parece que estamos en un nuevo lugar. Tal vez esa sea la parte “endémica”.

Endémico significa que una enfermedad tiene una presencia constante en una población, pero no afecta a un número alarmante de personas como suele ocurrir en una pandemia. Incluso a principios de 2020, cuando la pandemia estaba aumentando, los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud predijeron que el nuevo coronavirus “puede convertirse en otro virus endémico en nuestras comunidades” y no desaparecer nunca.

Los países que ya vacunan a los niños contra el covid-19 2:39

Las reacciones a las políticas de covid-19 podrían durar años

Pamela Brown, de CNN, se sentó con un grupo de mujeres de Virginia que votaron por Joe Biden en 2020, pero apoyaron al republicano Glenn Youngkin en las elecciones a gobernador del estado la semana pasada.

Su razonamiento tenía todo que ver con las restricciones de covid-19: el enfado porque sus hijos se quedaron fuera de las aulas el año pasado y la frustración de que no se haga más por poner a los niños al día.

“Tuve que pensar qué puedo hacer para asegurarme de que eso no vuelva a ocurrir”, dijo Shawnna Yashar sobre el cierre de las escuelas.

Una advertencia para Biden y los demócratas

Aunque las vacunas son el tema de los debates actuales, los votantes están más centrados en la economía que en la pandemia, según una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS.

A medida que se acerca el año electoral, el panorama temático de la nación parece estar cambiando. Con la última ola de infecciones de covid-19 y el aumento de los precios, la economía (36%) supera a la pandemia de coronavirus (20%) como la cuestión más importante a la que se enfrenta el país. La inmigración (14%) y el cambio climático (11%) son los únicos otros temas que alcanzan los dos dígitos, seguidos de la seguridad nacional (8%), la injusticia racial (5%) y la educación (3%).

El índice de aprobación de Biden está por debajo del 50%, una posición política peligrosa y similar a la de anteriores presidentes como Donald Trump y Barack Obama, que sufrieron pérdidas en las elecciones de mitad de mandato y perdieron la mayoría en el Capitolio.

