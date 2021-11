Exiliados de Nicargua culpan al régimen de Ortega de ataques y amenazas, mientras el hombre fuerte asegura un quinto mandato

Mariana Toro

(CNN) — La voz del hombre temblaba mientras hablaba, de pie en medio de un campo abierto en el sur de Nicaragua. Estaba tenso, a pesar de la brisa fresca y el sol de media mañana. Si alguno de sus colegas del Gobierno supiera que estaba hablando con periodistas extranjeros, seguramente sería encarcelado.

“Tenía miedo de hablar con usted”, dijo el hombre, un funcionario local que pidió el anonimato por su seguridad. “Podría tener terribles consecuencias para mi seguridad si se filtrara. Pero al mismo tiempo, la convicción y la esperanza de que nuestra voz llegue a otros en todo el mundo nos hacen correr riesgos”.

Había esperado para salir de su casa hasta que las fuerzas del Gobierno que lo controlan todas las mañanas se fueron. Sacan fotos y videos, dice, y le dicen que debe “caminar en línea recta”. No es una práctica infrecuente en estos días para cualquiera que el régimen nicaragüense considere sospechoso, dijo el funcionario.

Luego se subió a su automóvil, se aseguró de que nadie lo siguiera y fue directamente al campo, el único lugar donde sintió que podía decir lo que tenía que decir sin que lo escucharan: “Necesitamos que este régimen caiga”, dijo. “No hay otra solución que esa… mientras este régimen no caiga, Nicaragua seguirá siendo rehén”.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su gobierno han desatado una campaña de terror político en el país. El hombre de 75 años, que acaba de reclamar un quinto mandato después de la votación presidencial del domingo, se llama a sí mismo un presidente electo, pero muchos lo llamarían el dictador más reciente del hemisferio occidental.

Está por verse si Argentina, México y Guatemala finalmente condenarán al régimen de Nicaragua en reunión de la OEA, dice Carlos Fernando Chamorro

Ortega fue alguna vez un revolucionario. Él mismo tomó el poder después de ayudar a derrocar al dictador Anastasio Somoza Debayle, pero ha pasado los últimos años reprimiendo brutalmente las voces disidentes.

En junio, el gobierno de Ortega comenzó a utilizar una vaga ley de seguridad nacional como justificación para encerrar a candidatos presidenciales de la oposición, líderes de la oposición, periodistas, activistas de derechos humanos y otros antes de las elecciones de este mes. Decenas de personas han sido trasladadas a El Chipote, la famosa prisión donde estuvo encarcelado el propio Ortega cuando era joven en la década de 1970.

Los ciudadanos comunes ahora viven con el temor tanto del Gobierno como de ellos mismos, según la docena de personas dentro de Nicaragua que hablaron con CNN. Los vecinos ya rara vez hablan de política por temor a ser denunciados como traidores, dijeron.

En tales condiciones, las elecciones del domingo han sido ampliamente desacreditadas como una “farsa” y una “parodia” por los gobiernos democráticos y los expertos en derechos humanos. Pero sin candidatos de la oposición creíbles en la papeleta, el gobierno de Ortega dice que ganó más del 75% de los votos, según el Consejo Supremo Electoral del país el lunes.

Un número creciente de críticos tanto dentro como fuera del país dicen que la única solución ahora es que la comunidad internacional intervenga, con propuestas que van desde aumentar las sanciones hasta cortar las relaciones diplomáticas.

Pero la campaña del régimen para silenciar a los críticos no se detiene en las fronteras de Nicaragua: fuentes del gobierno costarricense y evidencia anecdótica sugiere que agentes del régimen de Ortega han estado acechando y amenazando a exiliados nicaragüenses y, en algunos casos, se cree que han llevado a cabo violencia física en el exterior.

Las preguntas detalladas enviadas al gobierno de Nicaragua y a la oficina de la vicepresidenta, Rosario Murillo, esposa de Ortega y vocera del régimen, no fueron reconocidas ni respondidas.

Nicaragua votó en cuestionadas elecciones calificadas de “parodia” por observadores internacionales

‘¿Mañana es una ejecución?’

Vista aérea de San José.

Eran alrededor de las 8 pm del 2 de octubre en San José, Costa Rica, y Berenice Zeledón había perdido su teléfono celular. Ella acababa de salir de la floristería de su amiga cercana y compañera nicaragüense Rayza Hope, así que ambas se dieron la vuelta y regresaron a buscarla.

Tan pronto como Berenice alcanzó su teléfono, la pareja escuchó la puerta de metal cerrarse detrás de ellas. Un hombre había entrado en la tienda, encapuchado y enmascarado. Su mano derecha sostenía una pistola, nivelada con un movimiento rápido.

Rayza esperaba un robo. Pero dijo que su atacante hablaba con acento nicaragüense y ya conocía sus nombres. “Al principio pensé que estaba allí para agredirnos”, dijo. “Pero luego dijo: ‘Tienen que dejar de joder, hijas de puta’. Entonces supe que era otra cosa”.

CNN acordó usar seudónimos para ambas mujeres para proteger sus identidades.

La pareja le rogó que no las lastimara. Pero comenzó a estrangular a Rayza y la pistola la azotó mientras caía inconsciente, dijeron las mujeres a la policía. Luego atacó a Berenice, empujándola al suelo con suficiente fuerza para que los rayos X mostraran una rodilla derecha fracturada.

El mensaje de Daniel Ortega a Europa y Estados Unidos sobre quién manda en Nicaragua

“Lo primero que pensé fue en mi hijo”, dijo Berenice, con lágrimas en el rostro. “Este hombre está tan decidido que nos va a matar”.

Pero finalmente, el hombre se fue. No robó nada.

Cuando Rayza recuperó el conocimiento y habló con Berenice, ambas sospecharon lo mismo: que un agente del Estado nicaragüense las había agredido. Eso es lo que le dijeron a la policía cuando presentaron una denuncia penal.

Ambas mujeres son relativamente prominentes en la comunidad de exiliados nicaragüenses en San José, un grupo cuyo número ha aumentado recientemente. Cada una es una crítica vocal del régimen de Ortega y participó en las protestas contra el régimen del país en 2018.

Rayza también es música y ha escrito e interpretado canciones críticas al régimen. Su página de Facebook está llena de fotos de ella asistiendo a protestas y marchas pidiendo la destitución de Ortega de su cargo.

“Siento que la gente me está mirando”, dijo Berenice. “Ya no me siento segura. Él fue claro. Fue una advertencia para dejar de joder. Entonces, ¿qué pasa mañana? ¿Ya no es una advertencia? ¿Mañana es una ejecución?”

CNN no puede verificar si el atacante era nicaragüense y la policía de Costa Rica no quiso comentar sobre el caso.

¿Se debería romper relaciones diplomáticas en bloque con la Nicaragua de Ortega?

Decenas de miles de nicaragüenses han huido de su tierra natal y se han establecido en Costa Rica para evitar la persecución desde 2018, cuando el Gobierno reprimió brutalmente las protestas generalizadas contra el régimen, el comienzo de una nueva escalada en la represión política en el país.

Ahora el régimen de Ortega los está siguiendo al otro lado de la frontera, dicen.

El gobierno de Costa Rica niega que se hayan producido tales incursiones en su territorio. “Siempre hemos estado muy vigilantes en nuestras fronteras”, dijo Jorge Torres, director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad de Costa Rica, la principal organización de inteligencia del país. “Siempre mantenemos una conversación [con Nicaragua] que muestra respeto por la soberanía del otro. No permitiríamos este tipo de amenazas”.

Pero un alto funcionario del gobierno de Costa Rica con un profundo conocimiento de la situación le dijo a CNN que los agentes de inteligencia nicaragüenses están trabajando actualmente en su país, y que su número ha aumentado desde el éxodo popular de 2018. Muchos de los operativos apuntan a exiliados nicaragüenses, dijo.

¿Se debería romper relaciones diplomáticas en bloque con la Nicaragua de Ortega?

“Sí, por supuesto que esto está pasando, estoy completamente seguro de que esto está pasando”, dijo el funcionario. “Tenemos evidencia de que vienen aquí para hacer inteligencia en Costa Rica y enviar la información al gobierno de Nicaragua”.

Su gobierno duda en hablar públicamente sobre el tema por temor a dañar las relaciones diplomáticas en un momento delicado, dijo también.

Los grupos nicaragüenses de derechos humanos dicen que ellos también han registrado docenas de presuntos ataques patrocinados por el régimen en Costa Rica en los últimos años, aunque demostrar que el gobierno nicaragüense está detrás de ellos es casi imposible.

Más de media docena de exiliados en la oficina de la Unidad de Exiliados Nicaragüenses, un grupo nicaragüense de derechos humanos con sede en Costa Rica, le dijeron a CNN que habían recibido amenazas.

El líder del grupo, Yefer Bravo, dijo que incluso le habían disparado a su casa asaltantes desconocidos en 2019 en un ataque que cree que fue llevado a cabo por agentes estatales nicaragüenses. Dijo que anteriormente había recibido amenazas en línea antes del tiroteo.

Denunció el ataque a la policía costarricense en ese momento, pero dijo que nunca se encontró ni se arrestó a ningún sospechoso. La policía no quiso comentar sobre su caso.

“Las amenazas se han vuelto más directas y concretas”, dijo Bravo. “Estoy constantemente cambiando el lugar donde vivo”.

Su grupo también enfrentó un hostigamiento creciente en los meses previos a las elecciones del domingo. Las amenazas se presentan principalmente en línea y no se vuelven físicas, dijo. Sin embargo, a menudo paralizan de miedo a sus destinatarios.

Llevaron buses con gente y suspendieron la ley seca para movilizar votantes en Nicaragua, dice periodista

Insultos, acecho y amenazas de muerte

Jorge, quien le pidió a CNN que no revelara su apellido por motivos de seguridad, estuvo activo durante las protestas antigubernamentales en 2018 en su Granada natal, una pintoresca ciudad al sur de Managua, donde era un miembro activo de la Iglesia católica. También era una figura destacada en su vecindario, por lo que, según él, la policía nicaragüense lo arrestó en enero de 2019.

Estuvo detenido durante siete días en una celda de la policía donde dice que fue torturado e interrogado. Proporcionó a CNN una foto de su pierna, donde una cicatriz claramente visible en casi todo el muslo dice “Plomo”, palabra que se usa a menudo como una amenaza de muerte, incluso en Nicaragua, donde a veces se usa como un acrónimo de un eslogan progubernamental, ‘Patria Libre O Morir’. Jorge dice que la policía se lo grabó en la pierna con una cuchilla de afeitar.

La policía nunca lo acusó formalmente de un delito, dijo. El gobierno de Nicaragua no respondió a las preguntas de CNN sobre su caso.

Nada se sintió normal después de su liberación. “Tenía miedo de que pasara alguna motocicleta, de cualquier automóvil, de cualquier ruido. Era prácticamente un preso en el lugar… ni siquiera salí de mi habitación”, dijo Jorge.

Unos meses después, dice que la policía regresó a su casa de alquiler y la pintó con aerosol con las palabras ‘SI JODES, TE MORÍS’.

Su arrendador lo desalojó de inmediato. Jorge huyó a Guatemala, donde dice sentirse seguro hasta que apareció una foto en su bandeja de entrada de Facebook Messenger, de una cuenta que dice pertenecía a un colaborador del régimen. La imagen lo mostraba parado en la parada de autobús en Guatemala que usaba todos los días para ir al trabajo.

“Pensaste que los guatemaltecos te cuidarían… Tú y tu familia van a pagar con sangre”, decía el texto adjunto.

Jorge y su familia volvieron a huir, esta vez más al norte, a México. Habló con CNN desde un lugar no revelado. “Mi familia y yo no nos sentimos seguros porque sabemos lo que pueden hacer. No seríamos los primeros ni los últimos nicaragüenses en ser asesinados fuera del país”, dijo Jorge.

Nicaragüenses exiliados en Miami rechazan la elección presidencial

La familia de cinco está esencialmente viviendo en el limbo, con su esposa y cuatro hijas, de 20, 14, 12 y 8 años, preguntándose qué sigue.

La amenaza más reciente que recibió se produjo hace apenas unas semanas. Jorge había agregado su nombre a una lista de migrantes, organizada por un grupo mexicano sin fines de lucro, que esperaban encontrar una manera de viajar legalmente a Estados Unidos. Una foto de esa lista, que mostraba su nombre y su país de origen, fue enviada nuevamente a su cuenta de Facebook.

“Oye, golpista, ¿pensaste que no te íbamos a encontrar? Tú y tu familia van a pagar por intentar tumbar [a Daniel Ortega]”, se lee en el texto adjunto.

CNN no tiene forma de verificar si las cuentas que enviaron estas imágenes están vinculadas al gobierno de Nicaragua.

Sin embargo, el gobierno de Nicaragua parece apoyar una presencia sólida en las redes sociales a través de las fábricas de trolls. Meta dijo la semana pasada que descubrió recientemente una granja de trolls respaldada por el gobierno y eliminó casi 1.000 cuentas de Facebook e Instagram asociadas con la promoción de contenido progubernamental mientras atacaba cuentas de la oposición.

Meta elimina cientos de perfiles falsos de Facebook en Nicaragua

Con otro mandato presidencial asegurado, ¿qué sigue?

Si estos son los métodos ya empleados por el régimen de Ortega, ¿qué podrían esperar los nicaragüenses dentro y fuera del país de un régimen recientemente envalentonado por su victoria en las urnas este fin de semana y otros 5 años en el cargo?

“Posiblemente podría empeorar… si el gobierno de Daniel Ortega se mantiene en el poder”, dijo el alto funcionario del gobierno costarricense. “Las cosas empeorarán. No creo que vayan a mejorar”.

Para tantos nicaragüenses que describieron el acoso y el miedo a CNN, solo hay una forma de salir de la pesadilla: una campaña de presión coordinada de la diáspora nicaragüense y la comunidad internacional para celebrar elecciones reales y libres en su país de origen, o forzar al régimen de Ortega para que ceda el poder por completo.

Atrás quedaron sus esperanzas de presión democrática interna. En el actual clima de intimidación, los manifestantes en Nicaragua tienen prohibido llenar las calles, los candidatos de la oposición son arrestados rápidamente y los periódicos no pueden informar la verdad sin temor a represalias.

Tres sismos de gran magnitud en Nicaragua en menos de 8 horas

La presión debe venir desde el exterior, dice Bravo, jefe de la Unidad de Exiliados Nicaragüenses. Independientemente de las amenazas que puedan recibir él y sus compañeros en el exilio, hay un sentido del deber entre ellos, un sentimiento de que son responsables de la dirección de su país y de la vida de sus compatriotas que todavía están adentro.

“Si no hacemos nada por Nicaragua, si no alzamos la voz a la comunidad internacional, si no presionamos a las Naciones Unidas, a la [Organización de los Estados Americanos], el Congreso de Estados Unidos, la Unión Europea, para dejar claro lo que está pasando en Nicaragua, ¿quién más lo hará?”

