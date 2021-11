La NFL multa a los Green Bay Packers, a Aaron Rodgers y a Allen Lazard por no seguir los protocolos de covid-19

olivertapia

(CNN) — La NFL multó a los Green Bay Packers, al mariscal de campo Aaron Rodgers y al receptor abierto Allen Lazard después de que en una revisión encontró que el equipo y sus dos jugadores no seguían los protocolos de covid-19 de la liga, dijo el martes el portavoz de la NFL Brian McCarthy.

Los Packers fueron multados con US$ 300.000, mientras que Rodgers y Lazard fueron multados con US$ 14.650 cada uno, de acuerdo con el programa de disciplina negociado por la NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL.

La NFL determinó que Rodgers y Lazard asistieron cada uno a una fiesta de Halloween a pesar de no estar vacunados, una violación de los protocolos que prohíben a los jugadores no vacunados reunirse fuera de las instalaciones del equipo en un grupo de más de tres jugadores.

Aaron Rodgers, mariscal de campo de los Green Bay Packers

La NFL dijo que si bien el equipo no autorizó la fiesta, estaba al tanto de esta después del hecho y fue multado por no informar las violaciones a la NFL y por no disciplinar a Rodgers y Lazard.

Respuesta de los Packers a la NFL

El presidente y director ejecutivo de los Packers, Mark Murphy, dijo a CNN: “Respetamos los hallazgos de la Liga y reconocemos la importancia de cumplir con los protocolos de covid para mantener a nuestro equipo y organización seguros y saludables. Continuaremos educando al equipo sobre la importancia de la protocolos y mantener el compromiso de operar dentro de los protocolos”.

La liga notó que los Packers cooperaron plenamente con la investigación de la NFL, que reveló otras ocasiones en las que los Packers no hicieron cumplir estrictamente los protocolos sobre covid-19.

Una revisión del video desde el interior de las instalaciones de los Packers mostró algunos momentos aislados en los que Rodgers y Allen Lazard no usaban mascarilla, pero determinó que no hubo violaciones generalizadas o sistémicas por el uso de máscara.

La NFL también señaló que Rodgers, quien no se ha vacunado, debería haber usado una mascarilla durante las conferencias de prensa.

Los Packers fueron informados por la NFL que las violaciones posteriores podrían resultar en una mayor sanción, incluido un posible cambio de posición en el draft o la pérdida de opciones de draft. También se advirtió a los jugadores que infracciones adicionales podrían dar lugar a medidas disciplinarias en el futuro.

Las multas se producen cuando Rodgers ya se ha enfrentado al escrutinio después de los comentarios que hizo en “The Pat McAfee Show” sobre su estado de vacunación. Dijo que asumía “toda la responsabilidad” por los comentarios del martes.

David Close de CNN contribuyó a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.