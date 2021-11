El delfín Winter, que inspiró la conmovedora película ‘Dolphin Tale’, murió

Ángela Reyes

(CNN) — Winter, el delfín herido que aprendió a nadar con una prótesis tras perder su cola y cuya historia sirvió como inspiración para dos conmovedoras películas, murió el jueves, según el Acuario Marino de Clearwater (CMA, por sus siglas en inglés) donde residía.

“Expertos en cuidado de animales de todo el país trabajaron para tratar su anormalidad gastrointestinal. La familia del CMA está desolada”, dice un comunicado del acuario.

“Aunque tenemos el corazón roto por la muerte de Winter, nos reconforta saber que nuestro equipo hizo todo lo posible para darle la mejor oportunidad de sobrevivir. Trabajamos con especialistas y expertos en mamíferos marinos de todo el país para proporcionarle los mejores cuidados disponibles”, dijo la veterinaria Shelly Marquardt en un comunicado. “Me siento honrada de trabajar junto a profesionales tan dedicados y con tanto talento que lo dieron todo por Winter”, agregó.

La delfín mular fue llevada al acuario para ser atendida después de que se enredara en una trampa para cangrejos y perdiera la cola. Pudo aprender a nadar con una prótesis de reemplazo.

La película de 2011 “Dolphin Tale”, protagonizada por Harry Connick Jr. y Ashley Judd, está basada en la historia de Winter, al igual que la secuela de 2014, “Dolphin Tale 2”. En ambas películas apareció ella misma.

Andrew Kosove y Broderick Johnson, productores de la película “Dolphin Tale”, publicaron un comunicado conjunto sobre la muerte de Winter. “Winter era una criatura extraordinaria. Inspiró a millones de personas en todo el mundo con su valor, su fortaleza y su alegría. Puede que ya no esté con nosotros en cuerpo, pero su espíritu indomable continuará en las vidas de todos aquellos a los que tocó”, escribieron.

Connick Jr. rindió homenaje a Winter en Instagram y compartió sus condolencias con el personal del Acuario Marino de Clearwater.

“El equipo del CMA expresa su más profunda gratitud a los miles de personas de todo el mundo que enviaron mensajes de cariño para Winter”, añade el comunicado del acuario. “Ella realmente inspiró esperanza y fue amada por millones de personas en todo el mundo”.

