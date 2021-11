Estados Unidos anuncia un gran aumento en las primas de Medicare

Alejandra Ramos Barreda

(CNN) — El gobierno federal anunció un gran aumento en las primas de Medicare el viernes por la noche, culpando a la pandemia pero también a lo que llamó incertidumbre sobre cuánto podría tener que pagar por un nuevo y costoso y controvertido medicamento para el Alzheimer.

El aumento del 14,5% en las primas de la Parte B de Medicare hará que los pagos mensuales para los que se encuentran en el nivel de ingresos más bajo pasen de US$ 148,50 al mes este año a US$ 170,10 en 2022.

La Parte B de Medicare cubre los servicios médicos, los servicios hospitalarios para pacientes ambulatorios, ciertos servicios de salud en el hogar, equipos médicos y otros servicios médicos y de salud no cubiertos por la Parte A de Medicare, incluidos los medicamentos que se administran en los consultorios médicos.

Los beneficiarios del Seguro Social en obtienen un aumento del 5,9%, pero el aumento de los precios compensará el incremento

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) minimizaron el aumento, señalando que la mayoría de los beneficiarios también cobran beneficios del Seguro Social y verán un ajuste por costo de vida del 5,9% en sus pagos mensuales de 2022, dijo la agencia en un comunicado. Ese es el golpe más grande en 30 años.

“Este aumento significativo de COLA [ajuste por costo de vida] cubrirá con creces el aumento de la prima mensual de la Parte B de Medicare”, dijo CMS. “La mayoría de las personas con Medicare verán un aumento neto significativo en los beneficios del Seguro Social. Por ejemplo, un trabajador jubilado que actualmente recibe US$ 1.565 por mes del Seguro Social puede esperar recibir un aumento neto de US$ 70,40 por mes después de deducir la prima de la Parte B de Medicare”.

Sin embargo, el incremento es mucho mayor de lo que estimaron los fideicomisarios de Medicare en su reporte anual, que se publicó a fines de agosto. Predijeron que la prima mensual para 2022 sería de US$158,50.

El aumento real, el más grande desde 2016, podría afectar financieramente a algunas personas mayores.

“Consumirá todo el ajuste anual por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) de los beneficiarios del Seguro Social con los beneficios más bajos, de aproximadamente US$ 365 por mes”, dijo Mary Johnson, analista de políticas del Seguro Social y Medicare para The Senior Citizens League, una agencia de defensa grupo. “Los beneficiarios del Seguro Social con beneficios más altos deberían poder cubrir el aumento de US$ 21,60 por mes, pero es posible que no terminen con tanto sobrante como esperaban”.

Las primas de Medicare generalmente han aumentado a un ritmo mucho más rápido que los ajustes anuales del Seguro Social, dijo la liga. Y gran parte del aumento de 2022 en los beneficios del Seguro Social será devorado por la inflación, que también está aumentando a un ritmo rápido.

CMS dijo que parte del aumento para 2022 se debió a la incertidumbre sobre cuánto terminará pagando la agencia para tratar a los beneficiarios que serán tratados con Aduhelm, un medicamento para el Alzheimer aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) en junio a pesar de las objeciones de sus asesores. Algunos expertos estiman que costará US$ 56.000 al año. Medicare está decidiendo si lo pagará ahora, caso por caso.

Debido a que Aduhelm se administra en los consultorios médicos, debe estar cubierto por la Parte B de Medicare, no por los planes de la Parte D, que pagan los medicamentos comprados en las farmacias. Los afiliados tradicionales de Medicare tienen que pagar el 20% del costo de la mayoría de los medicamentos de la Parte B, lo que se traduciría en aproximadamente US$ 11.500 en costos de bolsillo para aquellos a los que se les recetó Aduhelm.

“El aumento en la prima de la Parte B para 2022 es una prueba continua de que el aumento de los costos de los medicamentos amenaza la asequibilidad y la sostenibilidad del programa Medicare”, dijo la administradora de CMS, Chiquita Brooks-LaSure, en un comunicado. “La Administración Biden-Harris está trabajando para hacer que los precios de los medicamentos sean más asequibles y equitativos para todos los estadounidenses, y para promover la reforma de los precios de los medicamentos a través de la competencia, la innovación y la transparencia”.

Legisladores demócratas en el Senado de Estados Unidos llegan a un acuerdo sobre los precios de los medicamentos con receta

Además, el año pasado, el Congreso limitó el aumento de la prima de 2021 incluso cuando el gasto de emergencia de Medicare aumentó durante la pandemia de coronavirus. El cargo mensual subió menos de US$ 4.

Junto con el aumento de la prima, el deducible anual para los beneficiarios de la Parte B de Medicare aumentará a US$ 233 en 2022, frente a los US$ 203 en 2021.

Medicare es el plan de seguro médico federal que cubre a más de 62 millones de personas, la mayoría de 65 años o más.

Las primas de la Parte B se basan en los ingresos. Las personas que ganan US$ 500.000 o más al año y los contribuyentes conjuntos que ganan US$ 750.000 o más al año pagarán US$ 578,30 al mes por la cobertura en 2022.

